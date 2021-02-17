AA 17 Şubat 2021 Çarşamba 14:26 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 14:28

Akademiden yapılan açıklamaya göre, Aliyev ve beraberindeki heyet, Türkiye Adalet Akademisi çalışma ziyareti kapsamında Başkan Özdemir ile bir araya geldi.

Görüşmede, "iki devlet tek millet" anlayışıyla iki ülke arasındaki adli iş birliğinin güçlendirilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, Akademi olarak özellikle Türk dünyası ve kardeş ülkelerle ikili ilişkiler geliştirdiklerini ve yaklaşık 94 ülke ile iş birlikleri olduğunu belirtti.

Her ülkenin çok kıymetli olduğunu ancak Azerbaycan'ı akademide ağırlamaktan büyük gurur ve mutluluk duyduklarını belirten Özdemir, "Azerbaycan Adalet Sistemine yapabileceğimiz katkılarımızı görüşerek karşılıklı iş birliğimizi sürdüreceğiz. Türkiye Adalet Akademisi olarak, biz Azerbaycan'ın hukuk sistemini de daha ileriye götürülmesi noktasında iş birliğine açığız. Her türlü desteği vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye Cumhuriyeti bize daima destek oldu"

Azerbaycan Cumhuriyet Başsavcısı Kamran Aliyev de kendisini ülkesinde gibi hissettiğini ve kardeş Türkiye toprağında olmaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Azerbaycan'ın elemi bizim elemimizdir, hoşbahtlığı bizim hoşbahtlığımızdır." sözlerini anımsatan ve bu sözlerin manasını, 44 günlük vatan muharebesinde bir kez daha anladıklarını belirten Aliyev, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti bize daima destek oldu, kardeş olduğumuzu, dost olduğumuzu bize gösterdi. Biz bunu hiçbir vakit unutmayız. Türkiye Adalet Akademisi ile Azerbaycan Yargı Sistemine katkıları noktasında görüşerek iş birliklerimizi geliştirmeyi planlıyoruz. Türkiye Cumhuriyetine bizleri ülkenizde ağırladığınız ve her daim yanımızda olarak bize destek olduğunuz için teşekkürlerimizi borç biliyoruz."

Toplantıya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığı temsilcileri de katıldı.