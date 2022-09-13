Azerbaycan-Ermenistan çatışmasıyla ilgili Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki "Ermeni provokasyonlarına" ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, mevkidaşı Bayramov ile Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki "Ermeni provokasyonlarını" ele aldıklarını duyurdu.
Çavuşoğlu, "Ermenistan artık tahrikleri bırakmalı. Azerbaycan'la vardıkları uzlaşı çerçevesinde barış müzakerelerine ve iş birliğine odaklanmalı." ifadesini kullandı.
Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışmalar başlamıştı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun dün akşam saatlerinde sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde geniş kapsamlı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu.