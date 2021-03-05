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Politika

Azerbaycan'dan Türkiye'ye taziye telefonu

Azerbaycan Başbakanı Asadov'dan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a taziye telefonu.

AA05 Mart 2021 Cuma 20:53 - Güncelleme: 05 Mart 2021 Cuma 20:53
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Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Tatvan'da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerin şehit olması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı telefonla arayıp, taziyelerini iletti.

Asadov, Oktay ile telefon görüşmesinde, yaşanan elim kazadan dolayı çok üzgün olduklarını belirtti.

Helikopter kazasında şehit olan askerlerin tüm Azerbaycan halkını derinden yaraladığını dile getiren Asadov, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, başta aileleri olmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı diledi.

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