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Aziz Kocaoğlu adaylık için sinyal verdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Azizi Kocaoğlu, patisi CHP'nin İzmir'de Büyükşehir Belediyesi adaylığının geç kaldığını, İzmir'de güç kaybedeceklerini CHP Genel Başkanı Kılıçdaoğlu'yla paylaştı. Daha önce bir daha aday olmayacağını açıklayan Başkan Kocaoğlu, İzmir'de ortaya çıkan bu tablonun, adaylığı ile ilgili tarihi bir sorumluluk yüklediğini ve bundan kaçmayacağını söyledi.

  • TürkMedya / Muammer Başkan
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da gerçekleştirdiği görüşme sonrasında bir açıklama yaptı. Başkan Kocaoğlu şunları söyledi: "Çok iyi hatırlanacağı gibi, 1 Ekim tarihinde bir basın toplantısı yaparak, 31 Mart yerel seçimlerinde aday olmama kararımı kamuoyu ile paylaşmıştım. Bu açıklamayı seçimlerden 6 ay önce yapmamın en temel gerekçesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünü açmaktı. Benim yerime aday gösterilecek arkadaşımızın bir an önce belirlenerek seçimlere kadar kentin her köşesine ulaşması, kendisini tanıtması ve projelerini anlatması gerektiğini düşünmüştüm. 6 ay, bu iş için  ideal bir süreydi'' dedi.
 
Adaylık için sinyal verdi
 
Aradan geçen 3,5 aylık süreye rağmen CHP'de adayın henüz belirlenememesine dikkat çeken Başkan Kocaoğlu, ''Aday açıklama takvimi geciktikçe ortaya çıkan tablonun Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve dolayısıyla kentimize zarar verecek düzeye gelmesi, iktidar partisinin 'bakanlık' yapmış İzmir adayını 27 Kasım'da açıklayıp çoktan yola koyulması ve bu tabloyla İzmir'de güç kaybı yaşayabileceğimiz gerçeği, beni ve partimize gönül vermiş milyonları endişeye düşürmektedir. Sayın Genel Başkanımızla bugün yaptığım ve gayet olumlu geçen görüşmede, bu kaygılarımı açıkça ifade ettim. Her zaman söylediğim gibi, önce devletim ve milletim, sonra partim için çalıştım. Hiç bir zaman gizli ajandam olmadı. Hiç bir zaman kişisel menfaat ve ikbal peşinde koşmadım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarını sürdürdüğü en büyük kent olan İzmir'de ortaya çıkan bu tablonun, adaylığımla ilgili tarihi bir sorumluluk yüklediğini ve bundan kaçmayacağımı Sayın Genel Başkanımızla paylaştım'' dedi.

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