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Aziz Kocaoğlu: CHP ülkeyi nasıl yöneteceğini bilmiyor

Aziz Kocaoğlu, 'CHP, Türkiye'yi nasıl yöneteceğini bilmiyor. Türkiye'nin sorunlarından nasıl kurtulacağına dair bir yol haritası belirlememiştir.' dedi.

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"CHP ÜLKEYİ NASIL YÖNETECEĞİNİ BİLMİYOR"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin politika yapacak bir mutfağının olmadığını belirten Kocaoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi benim partim, bugüne kadar Türkiye'yi nasıl yöneteceğini, Türkiye'nin belli başlı ana problemlerinin neler olduğunu ve bunların nasıl tedavi edilip, çözüm üretilip ülkenin refaha çıkartılacağı o sorunlardan kurtulacağı bir yol haritası belirlememiştir.

Ekonomide ne yapmak lazım, terörde ne yapmak lazım, dış politikada ne yapmak lazım ve ülkeyi nasıl yöneteceğini bilmiyor.

(Ensonhaber)

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