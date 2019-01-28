Aziz Kocaoğlu, Tunç Soyer ile ilgili ilk kez konuştu
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Tunç Soyer'in adaylığına ilişkin olarak ilk kez açıklama yaptı.
- İHA
CHP İzmir adaylarının belirlenmesinden sonra bir açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, tüm partililere birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.
Başkan Kocaoğlu, “Fikir ayrılıkları, farklı aday adaylarının arkasında saf tutma durumu artık bitmiştir. Tüm Cumhuriyet Halk Partililer, hiçbir ayrı gayrıya girmeden adaylarımızın arkasında kenetlenmelidir. Bize yakışan budur. Parti terbiyesi de bunu gerektirir. Gün ayrışma değil birleşme günüdür” dedi.
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