Baba-oğul kavgası büyüyor... Kılıçdaroğlu: Genel başkanlık şirket yönetmeye benzemez

Seçimlerde hezimete uğrayan CHP, ilke gözetmeksizin bulabildiği her partiyle ittifak yapmasına rağmen milletvekili sayısını düşürdü. Sonuçlar CHP tabanında büyük bir rahatsızlık oluşurken seçmenler, yıllardır koltuğunu bırakmayan ve yine bırakmayacağını açıklayan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu istifa etmeyen Kılıçdaroğlu'na karşı 'topyekün değişim' çağrısında bulunarak isyan bayrağını açtı. İmamoğlu bugün yaptığı açıklamada, "Vatandaşın değişim talebine cevap veremedik. İktidarı değiştirecek bir güven ve umut ortamını ne yazık ki oluşturamadık. Vatandaşlarımızın beklentisini karşılamak zorundayız, yoksa asla ve asla bu şekilde davranırsak bulunduğumuz mevzileri de koruyamayız." ifadelerini kullandı.

DEĞİŞİM ELEŞTİRİLERİNE KAÇAMAK CEVAP



Kılıçdaroğlu, fondaş Tele 1 canlı yayınında, İmamoğlu'nun kendisini hedef alan 'değişim' çağrılarına cevap verdi. "Değişimin bayraktarlığını yapan partiye nasıl değişimin önünü aç dersiniz" diyerek çağrılara tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz." ifadelerini kullandı.

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İmamoğlu'nun İBB'deki görevine devam etmesi gerektiğini ifade edenCHP lideri, "(Babasının şirketine gönderme yaparak) Şirketler ayrıdır partiler ayrıdır. Partiyi şirket gibi düşünemezsiniz." dedi.

"DEĞİŞİME EN AÇIK OLAN PARTİ CHP'DİR"



Kılıçdaroğlu kendisine yöneltilen 'değişim olacak mı' sorusuna şu cevabı verdi:

"Değişimin bayraktarlığını yapan partiye nasıl değişimin önünü aç dersiniz. CHP'nin kuruluş felsefesi budur. Çağdaş uygarlık dinamik bir kavramdır. Biz bunu yapmak zorundayız, parti parti olmaktan çıkar. Kendi kuralları içinden olacak. Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz. Değişim olacak neden olmasın, hukuki zeminde olması lazım. Kurultayı yaparsınız adaylar çıkar, ben kısmen tıkayan geçmişte yapılan tüzük değişikliklerini de hayata geçiren bir kişiyim. her eleştiriyi değerlendirmek genel başkanların görevidir.

"EKREM BEY GÖREVİNE DEVAM EDECEK"



Bizim partimizde herkes koşulları yerine getirdiğinde aday olabilir. Ekrem Bey aday olacaksa ilk kez aday olacak bir kişi değil. Şirketler ayrıdır partiler ayrıdır. Partiyi şirket gibi düşünemezsiniz. Partinin kuralları vardır. Başarılı bir belediye başkanımızdır. Son seçimlerde 20-22 ilçeyi alabilecek potansiyele eriştik. İBB Meclisi çoğunluğu da alınır kişiler gelip aday olabilir. Ben asla İstanbulluların oyuyla alınmış olan bir belediyeyi asla AK Parti'ye teslim edemem. Ekrem bey görevine devam edecektir."

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