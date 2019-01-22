BAE, ABD’nin yaptırım listesindeki Suriyeli iş adamını ağırladı
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ABD Hazine Bakanlığı’nın yaptırım listesindeki Suriyeli bir iş adamı ve milletvekilinin liderlik ettiği Esed rejiminin ticaret heyetine ev sahipliği yaptı.
- TM Dijital Haber Merkezi
BAE’nin resmi haber ajansı WAM’da yer alan habere göre, BAE ile Esed rejimi arasındaki “Özel Sektör Forumu” pazar günü ülkenin başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirildi.
Forumun BAE ve Suriyeli iş adamları arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla düzenlendiği belirtilen haberde, Suriyeli heyete Suriye Ticaret Odaları Federasyonu Genel Sekreteri ve Suriye parlamentosu üyesi Mohammad Hamsho’nun liderlik ettiği kaydedildi.
Forum sırasında konuşan Mohammad Hamsho, heyetin ziyaret amacının yeni ufuklar açmak, ticaret ve yatırım sektöründe ortaklıklar kurmak olduğunu belirterek; BAE’li özel sektörü Suriye’ye yatırım yapmaya çağırdı.
Hamsho, Suriye’deki kanlı rejimin lideri Beşşar Esed ve erkek kardeşi Maher Esed'i destekleyip onlar adına hareket ettiği gerekçesiyle 2011 yılından beri ABD’nin yaptırım listesinde bulunuyor.
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