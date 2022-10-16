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Politika

BAE Devlet Başkanı Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA16 Ekim 2022 Pazar 15:18 - Güncelleme:
BAE Devlet Başkanı Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziyelerini iletti
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Bartın'da meydana gelen maden ocağı patlamasında hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerinin de ele alındığı görüşmede, karşılıklı yatırımlardan ticarete, enerjiden ulaşıma, altyapıdan teknolojiye geniş bir yelpazede güçlenen iş birliğinin, askeri ve savunma sanayii alanlarına da teşmil edilmesi hususunda mutabık kalındı.

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