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BAE Prensi Muhammed bin Zayed, beraberindeki üst düzey heyetle birlikte Pakistan'a gitti

Birleşik Arap Emirlikleri Prensi Muhammed bin Zayed, 12 yılın ardından Pakistan'ı ziyaret etti.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed, en son 2007 yılında ziyaret ettiği Pakistan'a, beraberindeki üst düzey heyetle birlikte gitti.
 
Pakistan Başbakanı İmran Han'ın kırmızı halı ile karşıladığı Muhammed bin Zayed, grup görüşmelerinin ardından İmran Han'la birebir görüşme gerçekleştirecek.
 
Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ziyaret öncesinde yaptığı açıklamada iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine dikkat çekerek, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "BAE, Pakistan'ın büyük bir ticaret ortağı ve yatırım kaynağı." ifadelerine yer verdi.
 
Türkiye ziyareti sonrası dikkat çeken ziyaret
 
BAE Prensi Muhammed bin Zayed'in, ocak ayı içerisinde Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Pakistan Başbakanı İmran Han'ı üst düzey bir heyetle ziyaret etmesi ise dikkat çekti.

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