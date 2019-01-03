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BAE ve FETÖ, Münbiç harekâtı öncesi Türkiye karşıtı operasyona başladı

Türkiye'nin yurt içi ve dışında terör örgütlerine karşı yürüttüğü kararlı operasyonlar BAE ve FETÖ'yü yine aynı safta birleştirdi. BAE destekli haber siteleri, terör örgütü YPG/PKK'ya karşı olası operasyon öncesi firari FETÖ'cülerin yazılarını yayımlamaya başladı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), Türkiye'nin Suriye'de terör unsurlarına karşı hazırlandığı operasyon öncesinde uluslararası basında Türkiye aleyhinde propagandaya başladı.
 
15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'ye destek verdiği ortaya çıkan BAE, geçtiğimiz yıllarda hisselerini satın aldığı Foreign Policy haber sitesinde firari FETÖ'cülerin yazılarını yayımlayarak Türkiye karşıtlığını ve terör örgütleri ile olan iş birliğini bir kez daha ortaya koymuş oldu.
 
Suriye'de terör örgütü YPG/PKK uzantısı SDG'ye karşı Münbiç ve Fırat'ın doğusunda operasyona hazırlanan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın askerlerini çekme kararı alması ile sonuçlanan süreçte Foreign Policy firari FETÖ'cü Ahmet Yayla'nın sözde analizlerini yayımlamaya başladı.
 
Söz konusu mecrada FETÖ’cü Ahmet Yayla'nın "ABD DEAŞ'ı yenmek için Türkiye'ye güvenmiyor" yazısının yanı sıra, Steven A. Cook imzalı "Türkiye DEAŞ'la mücadelede yalan söylüyor" bir yazı yayımlandı.
 
Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele eden bununla beraber yurt içerisinde yüzlerce DEAŞ mensubunu tutuklayan Türkiye'ye karşı yürütülen kampanyanın, terör örgütü YPG/PKK'ya karşı yapılması beklenen operasyondan önce başlatılması, BAE ve iş birlikçisi FETÖ'nün ilişki ağını gözler önüne serdi.
 
BAE'li yetkililer işgal altındaki Münbiç'te
 
Haber kanalları üzerinden Türkiye'ye karşı savaş açan BAE, aynı zamanda Suriye sahasında da terör örgütü YPG/PKK ile de beraber hareket etmeye çalışıyor.
 
İsrail basınında yer alan iddiaya göre ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi sonrası oluşacak boşluğu doldurmak isteyen BAE ve Mısır, terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki Münbiç'e bir heyet göndererek örgüt liderleri ile görüştü.

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