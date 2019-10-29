Bağdadi Türkiye’de kanlı eylemlerin emrini verdi
Terör örgütü DEAŞ’ın eli kanlı lideri Bağdadi, verdiği talimatlarla Türkiye’de ve dünyanın birçok yerinde katliamlara neden oldu.
REYHANLI’YA BOMBALI SALDIRI- 11 Mayıs 2013: Katliamda 52 kişi öldü, 146 kişi ise yaralandı.
MUSUL KONSOLOSLUĞU BASKINI- 11 Haziran 2014: DEAŞ, Türkiye’nin Musul konsolosluğuna saldırdı. Rehin alınan 49 konsolosluk çalışanı 101 gün sonra MİT’in operasyonuyla kurtarıldı.
HDP DİYARBAKIR MİTİNGİ-5 Haziran 2015: HDP mitinginde çifte patlama meydana geldi. 4 kişi hayatını kaybetti, 402 kişi yaralandı.
SURUÇ’TA CANLI BOMBA- 20 Temmuz 2015: DEAŞ’lı terörist kendini patlattı. 34 kişi öldü.
ANKARA TREN GARI PATLAMASI- 10 Ekim 2015: 2 DEAŞ’lı terörist mitinrgi hedef aldı. 102 kişi öldü, 391 kişi de yaralandı.
SULTANAHMET’TE SALDIRI- 12 Ocak 2016: Canlı bomba saldırısında 12 Alman yaşamını yitirdi.
İSTİKLAL CADDESİ SALDIRISI-19 Mart 2016: DEAŞ’lı terörist kendini patlattı. 3 İsrail bir İran vatandaşı 4 kişi hayatını kaybetti.
ATATÜRK HAVALİMANI SALDIRISI-28 Haziran 2016: 3 DEAŞ’lı teröristin gerçekleştirdiği saldırıda 44 kişi katledildi.
GAZİANTEP’TE KINA GECESİNDE SALDIRI- 20 Ağustos 2016: 14 yaşında bir çocuk kendini patlattı. 54 kişi yaşamını yitirdi.
REINA KATLİAMI- 1 Ocak 2017: Bir terörist yılbaşı gecesi Reina’da saldırdı 39 kişi öldü.
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