Bağımlılıkla terör birbirine benzer

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilay tarafından Sağlık Bakanlığının desteğiyle WOW Istanbul Hotel & Convention Centre düzenlenen “2. Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu”nun açılışında konuştu. Erdoğan önce İstanbul Samandıra’da elim bir helikopter kazasında askerlere Allah’tan rahmet, yaralı askere şifa diledi. Şehitlerin ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı dilekleyen Başkan Erdoğan şunları söyledi: “Rabbim milletimizi ve özellikle askerlerimizi her türlü kazadan, afetten, beladan korusun niyazında bulunuyorum Bu vesileyle gecikmemden dolayı da hakkınızı helal ediniz.”

HARAMI VE HELALİ BİLMEK

“Bizim medeniyetimizle kültürümüzle alkol ve tütün bağımlılığını yan yana düşünebilmemiz dahi mümkün değildir. Alkol ve uyuşturucunun yaygınlaşmasından şikayet ediyorsak çalışma yöntemlerimizi gözden geçirmeliyiz. Haramı helali bilen toplumda uyuşturucu alkol hırsızlık diye bir sorun olmamalıdır. Bu tür sıkıntılar varsa bağımlılıktan öte başka sıkıntılarımız var demektir. Bağımlılığın bir arada olması düşündürücüdür. Hayatını idame ettirmekte zaten zorluk çeken toplumlarda bu tür alışkanlıkların yaygınlaşmasının masum olmadığına inanıyorum. Tütün alışkanlığının uluslararası şirketler tarafından özendirildiği ortadadır. Gelişmiş ülkelerdeki uyuşturucu ve alkol bağımlılığın sebebi elbette farklıdır.”

BU AYRI BİR TEHDİT

“Bağımlılığında artık çeşitlendiğini görüyoruz. Elektronik araçlardaki bağımlılık bilgisayardan elimizdeki cep telefonuna varıncaya kadar o bağımlılık çok daha büyük tehditleri oluşturuyor. 2 yaşındaki yavru her şeyinden kopuyor, odanın içinde onunla meşgul oluyor. Bu ayrı bir tehdit. Bugün Türkiye’de cep telefonu sayısı 70 milyon civarında. Nüfusumuz 81 milyon. Bu çok ciddi olumsuz sinyaller veriyor. Bağımlılık yapan ürünlere verilen mücadele aynı zamanda terörün kaynaklarını kurutmaya yönelik mücadeledir. Öyle tilkice hareket ediyorlar ki… Çıkarmışlar elektrikli sigara. Efendim işte bunda nikotin yok. Çok ama çok az nikotin var. Dudak alışkanlığı başladığı andan itibaren sigara alışkanlığı başlayacak. Bize çok geldiler. Bir milyon dolarlık yatırım yapacağız. Peki siz bunu yurt dışına ihraç edebilecek misiniz. Sizin meseleniz başka. Siz buradaki gençliği alıştırmak istiyorsunuz. Kusura bakma biz buna müsaade etmeyeceğiz.”

ELEŞTİRİDE BULUNUYOR

“Uyuşturucu tacirlerinin en önemli hedefi olan okullardaki fiziki güvenliği güçlendiriyoruz. Meselenin tüm taraflarını bilinçlendiriyoruz. Son zamanlarda cezaevlerinde 52 bin uyuşturucudan mahkum olmuş şahıs var. Bazıları eleştiride bulunuyor. Burada derdimiz uyuşturucu müptelası olmaktan halkımızı da gençliğimizi de kurtarmak.”

DÜNYA PARİS’İ GÖRMÜYOR

“İslam’la terörü kimse bir araya getiremez. Ama dert başka. Bu DEAŞ gibi örgütlerle İslam’ı kirletmek. Buna müsaade etmeyeceğiz. Hristiyan terörü diyor musunuz, ya da Musevi terörü. Gezi olaylarında uluslararası medya sürekli Taksim’i gösterdi değil mi? Şu anda Paris’te terör eylemleri var, uluslararası medyada bir ses var mı, yok. Dünya sessiz, hiç Paris’i görmüyor. Niye görmüyorlar? Onların lekelenmesini istemiyorlar. İsteseniz de istemeseniz de dünya bunu takip ediyor. Farklı inançlardan insanların yaşadığı coğrafyalarda terör bir sorundur. Buna rağmen Müslümanların böyle bir ithama, iftiraya maruz bırakılması küresel düzeyde terörle mücadelenin önündeki en büyük handikaptır.” Başkan Erdoğan, WOW Kongre Merkezi’nde düzenlenen ‘2. Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu’na katıldı. Sempozyumda Erdoğan’a, Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk eşlik etti.