Bağımsızlığını İlk biz tanıdık! Türkiye'den SİHA almışlardı: İlişkilerimiz derinleşiyor

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) dağılması sürecinde Kırgızistan, 31 Ağustos 1991'de bağımsızlığını ilan etti.

Moskova'da 18-21 Ağustos 1991'deki darbe girişiminin ardından 31 Ağustos'ta olağanüstü toplanan Kırgızistan Yüksek Konseyi (Jokorku Keneş/Meclis), Egemenlik Bildirgesi'ni oylayarak ülkeyi bağımsız, egemen, laik ve demokratik bir devlet olarak ilan etti.

Kırgızistan Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı olarak Askar Akayev seçilirken ülkenin bağımsızlığını 16 Aralık 1991'de tanıyan ilk ülke Türkiye Cumhuriyeti oldu.

Türkiye, 29 Ocak 1992'de Kırgızistan ile diplomatik ilişki tesis ederken o yıl içinde karşılıklı olarak Bişkek ve Ankara'da büyükelçilikler açıldı.

Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ilişkiler o dönemden bu yana güçlenerek sürdü. İki ülke arasındaki stratejik ortaklığın temelinde, "Ebedi Dostluk ve İş Birliği Anlaşması"nın yanı sıra "Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi" bulunuyor.

- KIRGIZ DEVLET BAYRAĞINI BİR GRUP SANATÇI HAZIRLADI

Edil Aydarbekov, Bekbosun Jayçıbekov, Sabır İptarov, Jusup Matayev ve Mamatbek Sıdıkov, kırmızı zemin üzerinde sarı güneş ışınları ve geleneksel çadırın tepesinde bulunan "tündük" adı verilen çember ile betimlenen Kırgız bayrağını hazırladı.

Kırgız devletinin resmi bayrağı 3 Mart 1992'de kabul edildi, 4 Mart 1992'de Yüksek Meclis binasında saat 09.00'da göndere çekildi ve 2010'da 3 Mart'ın "Devlet Bayrak Günü" olarak kutlanmasına karar verildi.

Yüksek Meclis, üç kıta ve üç nakarattan oluşan milli marşı 18 Aralık 1992'de ve devlet başkanlığı yönetim sistemini öngören ilk anayasasını da 5 Mayıs 1993'te kabul etti.

Milli egemenliği ve bağımsızlığı ilan eden ve devletin resmi sembollerini kabul eden Yüksek Meclis, 1994'ün sonlarında feshedildi ve o günden bu yana "Efsanevi Parlamento" şeklinde akıllara kazındı.

- KIRGIZLARIN HOKAND HANLIĞI VE SOVYETLER BİRLİĞİ DÖNEMİ

Orta Asya'da 1860'larının ortalarında merkezi toprakları olan Fergana vadisindeki Hokand Hanlığı'nın etkisi altına giren Kırgız kabilelerinin bazıları 19'uncu yüzyılın başında Rus Çarlığı ile temas kurmaya başladı.

Kırgız halkını vatandaşlığına almaya başlayan ve bu topraklarda 1867'de faaliyetlerini başlatan Rus Çarlığı'nın yerleşim ve vergi politikası ekonomik baskıyı yoğunlaştırdı.

Rus Çarlığı'nın sömürge politikası, Kırgızların trajediyle sonuçlanan 1916 ayaklanmasına yol açtı.

Moskova'da Çarlık Rusya'nın yıkılıp Sovyetler Birliği'nin kurulmasıyla sonuçlanan 1917 Ekim Devrimi, bölgede birçok halk gibi Kırgızlara da kendi kaderini tayin etme hakkı tanıdı.

Kırgızların tarihinde bir dönüm noktası olan bu olaydan sonra Sovyetler Birliği'nin Türkistan coğrafyasında 14 Ekim 1924'te Kara-Kırgız Özerk Bölgesi oluşturuldu.

Kara-Kırgız Özerk Bölgesi, 1925'te Kırgız Özerk Bölgesi, 1926'da Kırgız Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ve 1936'da Sovyetler Birliği'ne dahil edilerek Kırgız Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ne dönüştürüldü.

Sovyetler Birliği'nin dağılması sürecinde Kırgızlar, 31 Ağustos 1991'de bağımsızlığını ilan etti.

Kırgızistan Cumhuriyeti adıyla egemen devlet kuran Kırgızlar, Cumhuriyetin başkenti olan Frunze'nin adını Bişkek olarak değiştirdi.

- SADIR CAPAROV'UN 500 GÜNÜ

Yaklaşık 7 milyon nüfuslu Kırgızistan'da, yolsuzlukla mücadele ve ülkeyi kalkındırmayı vadeden Sadır Caparov, 10 Ocak 2021'de düzenlenen seçimde oyların yüzde 79,18'ini alarak Kırgızistan Cumhuriyeti'nin 6'ncı Cumhurbaşkanı oldu.

Caparov'un 500 günü geçen iktidarında, ilk adım olarak, anayasa referandum ile ülkenin parlamenter yönetim sisteminden devlet başkanlığı yönetim sistemine geçişi sağladı.

Kırgızistan'ın gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 12'den fazlasını sağlayan Kumtor altın madeni kamulaştırıldı ve madenden 5 milyar dolar gelir elde etme hedefi koyuldu.

Türkiye'den, Milli Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Hizmetlerinde kullanılmaya başlayan Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları satın alındı.

Bilhassa yolsuzlukla mücadelede 100 milyon dolardan fazla elde edilen gelir milli bütçeye kazandırılırken, bütçe gelirlerin artmasıyla ülkedeki devlet, kamu ve sosyal alanda çalışanların maaşları iki kat artırıldı.

Yolsuzlukla amansız mücadeleyi sürdüren Caparov'un iktidarı, yargı reformu, ülkenin sosyo-ekonomik sorunları, Sovyetler Birliği'nden kalan sınır sorunu mirasına çözüm aramaya devam ediyor.

- 31 AĞUSTOS BAĞIMSIZLIK GÜNÜ ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLANIYOR

Ülkenin en önemli devlet bayramı olan 31 Ağustos Bağımsızlık Günü, ülkenin 7 idari bölgesinde kültürel ve sportif etkinliklerle kutlanıyor.

Resmi kutlamalar her yıl başkent Bişkek'teki Ala-Too Meydanı'nda, yanındaki Kırgızistan Halklar Asamblesi binası önünde ve Erkindik (Özgürlük) Parkı'nda yapılıyor.

Bağımsızlık günü arifesinde her yıl hipodromlarda at oyunları, meydanlarda askeri araç geçit törenleri düzenleniyor.

Bu yıl ki 31 Ağustos Bağımsızlık Günü, başkent Bişkek'e 30 kilometre uzaklıkta, Tanrı Dağı'ndaki Çunkurçak yaylasında çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

- KIRGIZİSTAN, GÖĞE UZANAN DAĞLAR ÜLKESİ

Orta Asya'daki 5 ülkeden biri olan Kırgızistan, misafirperverliği, göçebe kültürü, dört mevsim turizmi, dağlık arazisi ve doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor.

Yaklaşık 200 bin kilometrekarelik yüz ölçüme sahip Kırgızistan, kuzeyde Kazakistan, batıda Özbekistan, güneyde Tacikistan, güneydoğu ve doğuda Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile çevrili.

Meşhur Tanrı Dağları'nın (Tian Şan Dağları) uzantıları bu ülke topraklarından geçiyor ve bu dağların 7 bin 439 metre yüksekliğinde olan Pobeda (Zafer) Zirvesi bu ülkede yer alıyor.

Tanrı Dağları ve geniş yaylarıyla eşsiz bir görüntü sergileyen Kırgızistan topraklarının büyük çoğunluğu dağ ve tepelerden oluşurken yerleşim yerleri vadilerde yer alıyor.

Çuy, Fergana, Alay ve Jerlagan adını taşıyan vadilere sahip ülke, sık sık "Orta Asya'nın İsviçre'si" ve "Dağlar ülkesi" şeklinde anılıyor.

Ülkenin deniz seviyesinden 3 bin metre yüksekliğinde bulunan "Son Göl", eşsiz güzelliğiyle dünyanın hemen her yerinden ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Dünyanın en büyük göllerinden biri olan "Issık Göl" de turizm alanında ülkenin "parlayan yıldızı" sayılıyor.

- DÜNYA GÖÇEBE OYUNLARI

Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkeler Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye cumhurbaşkanlarının 2012'de Bişkek'te düzenlenen zirvesinde, Birinci Dünya Göçebe Oyunları'nın Kırgızistan'da yapılmasına ilişkin karar çıkmıştı.

Kırgızistan'da göçebe halklarının oyunlarına dayanan ve Türk topluluklarının milli spor geleneklerini geliştirmeyi ve tanıtmayı amaçlayan Dünya Göçebe Oyunları'nın ilki 2014'te ülkenin tatil merkezi Issık Göl kıyısında 16 ülkenin, ikincisi 2016'da 62 ülkenin, üçüncüsü 2018'de 80 ülkenin katılımıyla düzenledi.

Bu oyunlar, halkın birlik ve beraberliğine büyük katkı sağlamasının yanı sıra ülkenin ve halkın dünya arenasında tanınmasına da vesile olduğu şeklinde değerlendirildi.

Dünya Göçebe Oyunları'nın dördüncüsü ise Türkiye'de "2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa"nın İznik ilçesinde 29 Eylül-2 Ekim'de oynanacak. Türkiye'deki oyunlara 102 ülkeden 3 binden fazla sporcunun katılması bekleniyor.