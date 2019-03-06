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Bağış parası buhar oldu

CHP’li Sarıyer Belediyesi, iş adamı Bülent Eczacıbaşı’nın okul inşaatı için bağışladığı 4 milyon 328 bin TL’yi gasp etti. Öğrenciler orta öğretim için köy dışındaki okullara giderken, belediye başkanı parayı lüks araçlar için harcadı.

  • KEMAL GÜMÜŞ
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İş adamı Bülent Eczacıbaşı, İstanbul Sarıyer’deki Uskumruköy’e okul yapılması için muhtarlığa 4 milyon 328 bin TL bağış yaptı. İlköğretim okulunun bulunduğu köye yapılacak orta öğretim okulunun parasını ise Sarıyer Belediyesi Başkanı Şükrü Genç, ‘gasp’ edip, Belediyenin kaynaklarını ise lüks makam otolarının kira ve akaryakıt giderlerine harcadı. 

AKIBETİ BELLİ DEĞİL 

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, muhtarlık tarafından köyün içerisinde belirlenen 300 metrekarelik bir alana okul yapılması için 2011 yılında muhtarlığa 4 milyon 328 bin 493 TL bağış yaptı. Eczacıbaşı’nın bu bağışı sonrası, muhtarlık harekete geçerek ilgili kamu kurumları ile görüşmeye başladı. Muhtarlığın girişimleri yasal prosedürden dolayı ertelenirken, 2014 yılında değiştirilen yasayla mahalleler belediyelere bağlandı. Kanun gereği muhtarlığın kasasında bulunan bütün para Sarıyer Belediyesi’ne aktarıldı. 2014’te tekrar gündeme getirilen okul planı, ihtiyaç olduğu halde 5 yıldır hayata geçirilemedi. 

ARSA VAR PARA YOK 

Muhtar Halil Özkaya ise “2014 yılında çıkan yasayla biz köy muhtarlığından mahalle muhtarlığına dönüştük. Okul projemiz vardı. İnşaatın finansmanı için de köyün tüzel kişiliğine ait 4 milyon 700 bin lira paramız vardı. O da belediyeye geçti. Belediye başkanımız Şükrü Genç “Muhtarım okulunu ben yapacağım” diye bize söz verdi “Hiç merak etme” dedi. Ancak 5 yıldır bir çivi bile çakılmadı” derken köy sakini Hasan Terzioğlu ise “60 yıl önce inşa edilen bir tane ilkokulumuz var. 4 yıllık eğitim verebiliyor. Durumu olan var olmayan var. Yeni okul için arsa var. İnşaat için para da vardı. Ancak bu paraya belediyede ne oldu bilmiyoruz” dedi. 

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