Bahçeli: 31Mart bir beka meselesidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Spor Salonu’nda “Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısında konuştu. Bahçeli’nin açıklamasından satır başları şöyle: “Ülkemizin en hassas döneminde yapılacak olan seçimlere 67 gün kala adaylarımızın takdim ve tanıtımı için toplandık. İşimiz çok hedeflerimiz büyük yükümüz ağırdır. 31 Mart’ta eminim ki Türkiye ehline emanet edilecektir. Türkiye’nin önünü kesmeye kimsenin gücü yetmeyecektir.”

GÖRKEMLİ KUTLAMA

“Belalar kol geziyorsa silip atacak direyet vardır bu millette zalimler toplanıp yıkım için fırsat kolluyorsa hepsini def edecek hamiyet vardır heyecan vardır. Bunların hepsi buradadır bu salondadır. 9 Şubat’ta MHP’nin 50. yıldönümünü çok görkemli bir şekilde kutlayacağız. 50 yılda neler yaşanmadı, hangi çileler çekilmedi. Öyle bir dönemdeyiz ki hem tarih yazıyor hem de tarihe şahitlik ediyoruz. MHP Türkiye’nin önünü açıyor. 31 Mart seçimlerini de bu şekilde kavrıyoruz.1 Nisan sabahı için felaket senaryoları yazanların hevesleri kursaklarında kalacaktır. Yeni sistemin mimarlarından biri de MHP’dir. 31 Mart aynı zamanda bir beka meselesidir. Cumhurbaşkanlığı sisteminin kökleşmesi hayat memat meselesidir. Cumhur ittifakınınzafere imza atmasını amaçlıyoruz.”