Bahçeli: Anketleri yaparken CHP Genel Merkezi'nde mi dolaşıyorsunuz yoksa Kandil'de mi?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

* Milliyetçi Hareket Partisi 53 yıldır tuzakları bozuyor, 53 yıldır tertipleri buduyor, 53 yıldır Türk İslam ülküsüne leke sürmek isteyenlerin heveslerini kursaklarında bırakıyor.

* Bizim geçmişle ilgili veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yoktur. Geçmişimize baktığınızda görebileceğiniz tek şey ülkücülerin haklı ve şerefli mücadelesidir.

* Partimizin gerilediğini söyleyen kokuşmuş anket şirketleri size soruyorum siz anketleri yaparken CHP Genel Merkezi'nde mi dolaşıyorsunuz yoksa Kandil'de mi?

* (Anketçiler) Şimdiden haberiniz olsun 2023 yılı Haziran ayında sokağa çıkacak yüzünüz dahi olmayacaktır.

* Hiç kimse yalan anketlerle bize ayar veremez, gözümüzü korkutamaz. Gönlümüze kuşku düşürmek kimsenin harcı olamaz. Biz kendimizden eminiz

* Ukrayna Buça'da yaşandığı iddia edilen sivillerin katledilmesiyle ilgili haberler incelenmeye muhtaçtır. Burada asıl can alıcı husus Rusya ile Ukrayna arasında yeşeren ateşkes ve barış görüşmelerinin mesafe aldığı zamanda sivil katliamlarının dünya gündemine bomba gibi düşmesidir. Rusya, Buça'daki katliam olaylarının kurgu ve yalan olduğunu söylemiştir. Ancak savaşın bitmesine tahammülü olmayan ülkeler iğrenç bir senaryoya bel bağlamışlardır.

* (Rusya-Ukrayna savaşı) Türkiye, bütün kumpaslara rağmen barışçıl politikalardan sapma göstermeyeceğini ispat etmiştir.

* Putin ile Zelenski'nin İstanbul ya da Ankara'da bir araya gelerek artık bu savaşı sonlandırmaları mutlak beklentimizdir.

* (Türkiye-ABD ilişkileri) Kurulan stratejik mekanizma hangi sonuçlara kapı aralayacak, yakın vadede netleşecek.

* (Macaristan'daki seçimler) Orban muhalif 6 partinin ittifakını ters köşeye yatırmıştır. Ümit ederim ki Millet İttifakı bundan ders alır.

* (Ekonomideki gelişmeler) KDV indirimlerine rağmen hala fiyat etiketlerini indirmeyenler insafsızlığın pençesindedir. Kılıçdaroğlu haksız ve hayasız eleştiri dışında bu güne kadar ne yapmıştır.

* Sayın Kılıçdaroğlu sen aslında çift kişiliksin. Birincisi karanlıkta uyanık, ikincisi aydınlıkta gafilsin. CHP, HDP ile canciğer kuzu sarması, aynı yumurta ikizidir. Terörist Demirtaş bunların ortak paydasıdır.

* Bu zillet taifesine sesleniyorum, kalpak da taksanız, fistan da giyseniz, masaya da otursanız, sizi bekleyen akıbetten, sizin yolunuzu gözleyen mağlubiyetten kurtulamayacaksınız. Cumhurun iradesinden asla kaçamayacaksınız.

* Objektif bir şekilde diyebiliriz ki, ülkemiz ve tüm dünya benzerine çok az rastlanan bir sınavdan geçmektedir. Bunu görmeden buna dikkat etmeden, Türkiye ekonomisi ile ilgili felaket tamtamları çalmak, 'bittik, tükendik, perişan olduk' masalları anlatmak sorumlu bir tavrın alameti olarak değerlendirilemez.