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Bahçeli: Asıl CHP'yi kim yönetiyor, bunu itiraf edin

Bahçeli, CHP'nin MHP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan iddialarına grup toplantısından cevap verdi. CHP'nin tutsak alındığını söyleyen Bahçeli, MHP'nin ve Cumhur İttifakı'nın tuzağa çekilemeyeceğini söyledi

  • star.com.tr
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Milli varlık için, beka için mal mülk ve candan geçebileceğini söyleyen Bahçeli, Zillet İttifakı'nın 31 Mart'ta yiyeceği tokatla sönüp gideceğini söyledi.

CHP'nin 31 Mart'ı gölgelemek için YSK'ya saldırdığını söyleyen Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun bunu yapmak yerine iddiaları yargıya taşıması gerektiğini söyledi. Kınayı hazırlamışlar 1 Nisan sabahını bekliyorlar diyen Bahçeli, hesapların Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yıkmak olduğunu söyledi. Buna izin vermeyeceklerini söyleyen Bahçeli, Türkiye'nin bir geçiş sürecinde olduğunu, yeni sistemin örselenmemesi gerektiğini söyledi.

 

Yeni Serv planlandığını söyleyen Bahçeli, Fırat'ın doğusunda fitnenin toplandığını söyledi. Beka çiğnendikten sonra ne yapalım belediye diyen Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın hakkaniyete göre ilerlediğini söyledi.

 

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