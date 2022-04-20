Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile dün akşam iftarda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kapıda karşıladı.

Bahçeli'yi bir önceki yıl olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Özbek Otağı'nda ağırladı.

MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a esmayıhüsnayı temsil eden 99 gül hediye etti. Erdoğan da nezaketi için Bahçeli'ye teşekkür etti.

Bahçeli'nin hediye ettiği güller iftar sofrasını süsledi.

İKİ LİDER GÜNDEME DAİR FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU

Hem dış politikadaki sıcak başlıklar hem de iç siyasetin öne çıkanları masadaydı.

Ukrayna savaşı, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları ve diğer bölgesel gelişmelere ilişkin görüş alışverişi yapıldı.

Türkiye'nin yürüttüğü yoğun diplomasi trafiği konuşuldu.

Erdoğan ve Bahçeli, İç siyassette, 2023 Haziran'da yapılacak seçimlerin hazırlıkları üzerinde de duruldu.

Cumhur ittifakı çatısı altında atılacak adımlar istişare edildi.