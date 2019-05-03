Bahçeli: Cumhur İttifakı milli beka ve huzuru sağlamak için ihtiyaç ve mecburiyettir
MHP lideri Bahçeli: Cumhur İttifakı milli beka ve huzuru sağlamak için ihtiyaç ve mecburiyettir.
MHP Lideri Devlet Bahçeli yazılı açıklama yaptı. 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada Bahçeli Cumhur İttifakı vurgusu yaptı. Bahçeli, "Cumhur İttifakı istikbalin mimarı istiklalin muhafızı olacaktır" dedi.
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