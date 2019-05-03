21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9747
  • 6,6672
  • 244.143
  • 93.953
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Bahçeli: Cumhur İttifakı milli beka ve huzuru sağlamak için ihtiyaç ve mecburiyettir

MHP lideri Bahçeli: Cumhur İttifakı milli beka ve huzuru sağlamak için ihtiyaç ve mecburiyettir.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

MHP Lideri Devlet Bahçeli yazılı açıklama yaptı. 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada Bahçeli Cumhur İttifakı vurgusu yaptı. Bahçeli, "Cumhur İttifakı istikbalin mimarı istiklalin muhafızı olacaktır" dedi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Askeri birlikleri teftiş eden Maduro´dan dikkat çeken açıklama: Zamanı geldi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bahçeli'den Cumhur İttifakı mesajı

Bahçeli'den Cumhur İttifakı mesajı

Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin açıklamasına tapki

Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin açıklamasına tapki

Ahmet Altan'a Anayasa Mahkemesi'nden ret

Ahmet Altan'a Anayasa Mahkemesi'nden ret

Kılıçdaroğlu'nun korumalarına soruşturma

Kılıçdaroğlu'nun korumalarına soruşturma

Büyük Çamlıca Camisi resmen açılıyor

Büyük Çamlıca Camisi resmen açılıyor

ABD'de üniversite skandalı! ailesi 6.5 milyon dolar ödemiş

ABD'de üniversite skandalı! ailesi 6.5 milyon dolar ödemiş

Bakan Soylu: Ortak operasyona imkan tanıyacak düzenlemeleri yaptık

Bakan Soylu: Ortak operasyona imkan tanıyacak düzenlemeleri yaptık

Eşi Dilber Ay'ın ölüm nedenini açıkladı

Eşi Dilber Ay'ın ölüm nedenini açıkladı
 

POPÜLER HABERLER

Yaya geçidini kullanan engelliye otomobil çarptı

Yaya geçidini kullanan engelliye otomobil çarptı

Zırhlı araçlarda ilk defa yerli motor kullanılacak

Zırhlı araçlarda ilk defa yerli motor kullanılacak

Milli yazılımla gemiler birlikte hareket edebilecek

Milli yazılımla gemiler birlikte hareket edebilecek

Bu görüntü Türkiye'den

Bu görüntü Türkiye'den

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA