MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar;

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetin doğuşunu sağladı. Atatürk yetim büyüdü ama milletini yetim bırakmadı. Atatürk demek, milli mücadelenin başı, Cumhuriyetin başarısı demektir. Atatürk kurucu bir liderdir, ömrünü Türk milletine vakfetmiştir. Türk devlet zincirinin halkaları kesinlikle iç içe geçmiştir. Biri olmadan diğerinin ne anlamından ne varlığından bahsedilemez. Atatürk, Türk milletinin ortak paydasıdır. Atatürk, Türk milletinin iradesini Türk Milliyetçiliğiyle perçinlemiştir. 10 Kasım bir matem günü değil, yaşanmış onca hadisenin bir idrak günüdür. Atatürk'ün kurduğu partinin başındaki zat maalesef emperyalistlerin eline düşmüştür. Gazi Mustafa Kemal'in emaneti MHP ve Cumhur İttifakı'dır.

Ölümünün 84. yıl dönümünde Atatürk'ü rahmetle, minnetle yad ediyorum. Cumhuriyete yıkım projesi diyenler inanıyorum ki yıkılacak, cumhuriyet sonsuza dek yaşayacaktır.

Bizim için milli hafızada yer etmiş her toprak parçası vatandır ve öyle kalacak. Türk milleti belini doğrulmuş, düştüğü her muhitten doğrulup kalmıştır. Mazlumların sesi olan Türkiye hepimize kibre düşmeden bir gurur yaşatmıştır. Krizlere karşı pasif bir durumdan etkin bir Türkiye haline gelinmiştir.

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASININ ÇÖZÜMÜ

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada tahıl sevkiyatı anlaşması 29 Ekim'de askıya alınmıştı. Bu tahıl bekleyen gıda krizi yaşayan ülkeleri telaşlandırmıştı. Kapanan tahıl koridoru Sayın Cumhurbaşkınımızın ve Sayın Putin'in sorumlu ve duyarlı iş birliğince 2 Kasım'da tekrar açılmıştır. Hatta tahılın Afrika ülkelerine ücretsiz ulaşımı kararlaştırılmıştır. Tüm dünya bu pozitif gelişmeyi takdirle karşılamıştır.

Türkiye bütün insanlara insanlık dersi vermektedir, çare ve umut kalesi gibi yükselmektedir. Batılı ülekeler, insani değerlerin siyasetini yaparken Türkiye seferber olmuştur. Bu mesele bir insan onuru meselesidir.

Cumhuriyetin yeni yüzyılı olacağına kararlılıkla inanıyoruz. Zaman Türkiye zamanıdır, zafer ise Türk milletinindir. Bu zafer 2023 yılında lider üle Türkiye yüzyılıyla tezahür edecektir.

ABD'DEKİ ARA SEÇİM

Bugün ABD'de ara seçim yapılacaktır. ABD'de siyasi, sosyal ve ekonomik bir kördüğümün pençesidir. Biz kimin kazanıp kaybettiğinden daha çok demokratik sürecin işlemesini temenni ediyoruz. Kaos içindeki bir küresel gücün dünyanın diğer ülkelerine de etkisi olacağını düşünüyoruz. Dünya barışı adına bunun kaçınılmaz olduğunu değerlendiriyoruz.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ

İsveç ve Finlandiya'nın attığı adımlar ve terörle arasına ne kadar mesafe koyduğu detaylıca incelenmelidir. Türkiye'yi ziyaret eden NATO Genel Sekreterinin talimat verir gibi konuşması kabul edilemez. NATO TBMM'nin üzerinde bir organ değildir. NATO Genel Sekreteri TBMM'ye ödev verme densizliğinden derhal geri dönmelidir.

CHP LİDERİNİN YURT DIŞI ZİYARETİ

Zillet ittifakı demokrasinin cellat başıdır. Almanya'nın muhalefet başkanı Taksim'de vido kaydı yapıp hükümetine verdirse buna nasıl bakardınız?

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, taşeron bir siyasetçidir. Bu partinin başına paraşütle indirilmiştir. Kılıçdaroğlu'nun hiçbir söz ve eylemi önceki CHP Genel başkanlarının yaptıklarıyla bağdaşmamaktadır. Birleşik krallığın sokaklarında kendisini ve partisini rezil etmiştir. Londra tefecilerine laf söyledi, tefecilerin yanına gitti. Kılıçdaroğlu bizim için simsiyah bir şahsiyettir. Kılıçdaroğlu, Türkiye aleyhine kurulan bir sahnede figüranlık yapmıştır. "Alın beni kullanın cumhurbaşkanı adayı yapın" dediği maskaralık sahnesidir. O temiz dediğin paraya bu yılın başında tefeci parası diyordun. Türkiye'yi kara parayşa itham edenler, TSK'ya uyuşturucu iftirası atanlar bizim için vatan hainliğidir. Bu FETÖ oyunudur. Kılıçdaroğlu kara para görmek istiyorsa HDP'yi incelesin. Sandık, Londra'da, Vaşhington'da kurulmayacak, oylar Berlin'de sayılmaycak. Zillet İttifakını Türk milleti geri gelmeyecek şekilde götürecektir.

Başörtüsü için Anayasa değişikliğini sonuna kadar destekliyoruz. CHP dürüstse başörtüsüne bez parçası demekten pişmansa buyursun bu meseleyi çözüme kavuşturalım.

AK PARTİ'NİN HDP İLE GÖRÜŞMESİ

AK Parti'nin diğer partilerle görüşmesini doğal karşılıyoruz. Doğru bir karardır. Bizim gözümüzde HDP neyse HDP'yle niye görüşülmüş? Biz buna nasıl tepki gösterecekmiş. HDP'ye nasıl baktığımızı tekrar etmeye lüzum bile görmüyorum. AK Parti heyetinin CHP'yle kurduğu temasa ses çıkarmayanların bizim sırtımızdan HDP'yi dillerine dolamaları muflis bir tavırdır. Bizim gözümüzde CHP neyse HDP de odur.