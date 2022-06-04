Bahçeli: Kılıçdaroğlu, bu açıklamayı yapmak insanlık mıdır?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Siyaset ve Liderlik Okulu 17. Dönem Sertifika Töreni'nde konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

* Siyasetsiz hayat, temelsiz bir binadır.

* Siyasetin de bir ahlakı, bir aklı, manevi bir çatısı muhakkak suretle vardır ve olmalıdır.

* Paran yoksa kazanırsın fakat insan bozuldu mu bunun çaresi yoktur. Hamdolsun hiçbir insanımız bozuk değildir. Bozuk olan sadece üç beş zillet partiliden ibarettir.

* Türkiye'nin aleyhine siyaset içinde olanlar, dümeni kırık metruk tekne gibidirler.

* Duruşu yanlış olanın siyaseti doğru olamaz.

* Bizim için siyaset yıkımın ve yozlaşmanın kılıfı değil millete hizmetin onuru ve omuz başıdır.

* Şahsiyet yoksa şuur da yoktur. Şuursuz bir siyaset çamurluktur, çirkinliktir, çürümüşlüktür.

* Basiretten mahrum bir siyasetin, bozgunda fetih rüyası görmesi, zillette gelecek hayali kurması akıl tutulmasıdır.

* Bizim irademizin kaynağı Türk milleti, himaye edenimiz ise Allah'tır.

* Siyaset, suç ve suçlunun sığınma kampı, barınma alanı, saklanma ve palazlanma sahası olamaz.

* Bazı iradesiz siyaset temsilcileri, köşeye sıkışınca fikir ve düşünce hayatımızın mimarlarına yalandan sahip çıkıyorlar.

* Etrafımız fitne kuşatması altındadır.

* Bir dava insanı asla vazgeçmez. Asla geri durmaz.