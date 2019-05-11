Bahçeli: Kılıçdaroğlu hakkında fezleke gelirse gereğini yaparız
MHP lideri Bahçeli: Kılıçdaroğlu hakkında fezleke gelirse gereğini yaparız. 'Her şey güzel olacak' sloganı FETÖ'cü Emre Uslu'nun. TÜSİAD'in ciddiye alınacak tarafı kalmadı.' dedi.
MHP lideri Bahçeli: Kılıçdaroğlu hakkında fezleke gelirse gereğini yaparız. "Her şey güzel olacak" sloganı FETÖ'cü Emre Uslu'nun. TÜSİAD'in ciddiye alınacak tarafı kalmadı." dedi.
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