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Bahçeli: Kılıçdaroğlu hakkında fezleke gelirse gereğini yaparız

MHP lideri Bahçeli: Kılıçdaroğlu hakkında fezleke gelirse gereğini yaparız. 'Her şey güzel olacak' sloganı FETÖ'cü Emre Uslu'nun. TÜSİAD'in ciddiye alınacak tarafı kalmadı.' dedi.

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MHP lideri Bahçeli: Kılıçdaroğlu hakkında fezleke gelirse gereğini yaparız. "Her şey güzel olacak" sloganı FETÖ'cü Emre Uslu'nun. TÜSİAD'in ciddiye alınacak tarafı kalmadı." dedi.

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