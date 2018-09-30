Bahçeli: Kurt kışı geçirir geçirmesine de, yediği ayazı unutmayacaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin yerel seçimlere yönelik stratejisini belirlemek amacıyla Kızılcahamam’da gerçekleştirilen kampın kapanışında basın toplantısı düzenledi.

''KURT KIŞI GEÇİRİR AMA YEDİĞİ AYAZI UNUTMAYACAKTIR''

Bahçeli, ''Kan emen vampirlerle haksız kar yapan vandallar bize göre aynıdır. Merakımız odur ki, döviz artarken fiyat etiketlerini kahredici şekilde yükseltenler, döviz inerken aynı irade ve ihtimamı gösterecekler midir? Varlıkta var olup yoklukta araziye uyanlarla, dahası refah ve riski eşit şekilde paylaşmayı bilmeyenlerle hangi istikbali paylaşacağız? Vicdan yerine cüzdanını düşünenler hangi tedrisat çemberinden geçerek bugünlere gelmişlerdir? Şüphe yok ki, fırtınanın şiddeti ne kadar kuvvetli olursa olsun dayanacağız, bedenlerimizle, imanımızla duvar çekeceğiz. Türkiye küresel mahfillerde kurgusu yapılan, eşgüdüm halinde kumandası icra edilen ekonomik sabotajın pek tabiidir ki üstesinden gelecek, yaralarını saracaktır. Türk milleti özlediği ve hak ettiği refaha muhakkak ulaşacaktır. Bunun başka seçeneği yoktur. Ancak kurt kışı geçirir geçirmesine de, yediği ayazı asla unutmaz, unutmayacaktır. Gerek Yeni Ekonomik Program, gerekse de hükümetin aldığı diğer önlemler kalıcı, kararlı ve kapsayıcı şekilde uygulandığı müddetçe iyileşme ve beklenen bahar havası çok uzak olmayacaktır. Nitekim olması gereken de budur. Ekonomideki yaprak dökümünden memnuniyet duymak, krize bel bağlamak hem insani hem de insaflı bir hal değildir. Aynı gemide olduğumuzu defalarca ifade ettim. Aynı siperde olduğumuzu pek çok defa dile getirdim. Türkiye’nin felaketinden siyasi rant ummak, el ovuşturmak, sevinç taklaları atmak su katılmamış alçaklıktır. Milletimiz işsiz ve yoksul kalırken; faiz, enflasyon ve kur ateş saçarken hükümet yıpranır mı yıpranmaz mı, böyle gider mi gitmez mi tartışmalarına kilitlenmek, siyasi parsa toplama gayesine kapılmak gayri milliktir, Trump’ın emellerinden farksızdır" şeklinde konuştu.

''BİZ CHP GİBİ OLAMAYIZ''

Bahçeli, MHP’in CHP gibi bir parti olmadığının altını çizerek, "Biz diğer candaş, yoldaş ve kandaş yedeklerine benzeyemeyiz. Biz varlığını ve vazgeçilmez değerlerini Türk milletinde bulan Türk milliyetçileriyiz. Türkiye kaybederse hepimizin kaybedeceğini bilir, buna inanırız. Ülke batarsa bundan hiç kimsenin kazançlı çıkmayacağını görür ve söyleriz. Sabilerimizin, kundaktaki yavrularımızın, emzikli bebeklerimizin, mazlum ve mağdur Anadolu insanının çilesi üzerine siyaset hileleri kurmaz, kuramaz, böylesi bir alçalmışlıktan menfaat bekleyemeyiz. Halas ve hayatımızın merkezinde bir ve beraber olmak vardır ve bu şuur yaşatılmalıdır. Eleştirilecek konular varsa elbette hükümeti eleştiririz. Lafımızı çekmeyiz, top çevirmeyiz, taşı gediğine koymakta gecikmeyiz. Terörle sonuç alamayanlar, gezi provokasyonunda istediklerini bulamayanlar, darbe teşebbüsleriyle altın vuruşu yapamayanlar, ellerindeki son koz olan ekonomik silahlarla etrafımızı habis ur gibi sarmışladır" dedi.