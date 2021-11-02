Bahçeli: Talimatı verdim, gizli gündemlerini herkes öğrenecek

2 Kasım 2021 Salı 10:41 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 11:32

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin konuşmalarından satır başları;

Halkımızla özlem gideriyoruz. Onları dinliyoruz, gelecek hedeflerimizi paylaşıyoruz

Birliğimizi güçlendirmek için 2023'e kadar durmayacağız

CHP'nin kimlere hizmet ettiğini, kaynağından nasıl koptuğunu, CHP'nin gerçek yüzünü her zeminde anlatacağız

CHP'nin gizli gündemini halkımıza doğrudan aktarmak ve ifşa etmek amacıyla arkadaşlarımızı Anadolu'ya gönderiyorum

Cumhur İttifakı olarak, cumhuriyete, geleceğimize, milli bekamıza sahip çıkacağız. 2023'e Cumhur İttifakı olarak imza atacağız

Cumhur İttifakı, heyecanla mücadelesini sürdürüyor. Fitne bariyerleri dikseler de yıkıp geçeceğiz. Müstevilerle kol kola girip karşımıza çıksalar da işimize bakacağız

Bizi durdurmaya güçleri yetmeyecek. Türk milleti geleceğe koşmakta. Cumhuriyetin 100. yıl dönümü Cumhurun zaferi olacak. Biz buna hazırız

2023'te lider ülke Türkiye hedefini gerçekleştirecek Türkiye sevdalılarıyız. Fitne bariyerleri dikseler de yıkıp geçeceğiz. Tekerimize çomak sokanlara eyvallahımız yoktur. Önümüzü kesemeyecekler. Ölümü gösterip sıtmaya razı ettiremeyecekler

Çevre kirliliğinin ve doğa katliamının bir numaralı faili demokrasi, özgürlük ve insan hakları konusunda mangalda kül bırakmayan ülkelerdir

Hem vatanımızı hem gezegenimizi düşünme, payımıza düşen sorumlulukları yerine getirmek zorundayız. Bizim milliyetçiliğimiz çevre duyarlılığı ile eş anlamlıdır

Allah'ın verdiği nimetlerin doğru ve dengeli kullanılmamasından dolayı insanlık vahim felaketlerle yüz yüzedir

Ülkemiz küresel ısınmanın endişe verici sonuçlarına maruzdur. Fosil yakıt kullanımını azaltmak mecburiyetindeyiz

CHP, HDP ile el ele tutuşarak, sınır ötesine asker gönderilmesine, terörle mücadelenin devamına, ihanetin tepelenmesine hayır demiştir

S-400 konusu egemenlik sınırlarımız içindedir. Hiç kimsenin bu konuda Türkiye'ye ayar verip istikamet çizme densizliği cevapsız bırakılmayacaktır