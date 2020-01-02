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Politika

Bahçeli, TBMM grup toplantılarına yeniden başlayacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir ara verdiği Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) grup toplantısı konuşmalarına, 14 Ocak'ta yeniden başlayacak.

AA02.01.2020  10:58 - Güncelleme: 02.01.2020  10:58

Alınan bilgiye göre, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle partisinin TBMM grup toplantılarını bir süredir gerçekleştiremeyen Bahçeli, iyileşmesinin ardından yeniden kürsüye çıkacak.

Bahçeli, 14 Ocak'taki grup toplantısında yapacağı konuşmada gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunacak.


Öte yandan, diğer siyasi çalışmalarını da hızlandıracak Bahçeli, 10-12 Ocak tarihlerinde partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri ile milletvekilleri ve il başkanlarıyla bir araya gelecek.


Bahçeli, üç günlük değerlendirme toplantıları ışığında MHP'nin 2020 yol haritasına şekil verecek.

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