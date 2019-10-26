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Bahçeli'den ABD'ye terörist Şahin Cilo tepkisi: Ayıptır, hukuk dışılıktır, namertliktir

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'Kırmızı bültenle aranan bir katilin müttefik bir ülke tarafından takdir ve taltif edilmesi ayıptır, hukuk dışılıktır, namertliktir.' dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Barış Pınarı Harekatı sonucunda terörizme bel bağlayanlar, terör örgütleriyle ihanet mesaisine girenler kesinlikle deşifre olmuşlar, yakayı ele vermişlerdir." dedi.
 
Bahçeli, "Kırmızı bültenle aranan bir katilin müttefik bir ülke tarafından takdir ve taltif edilmesi ayıptır, hukuk dışılıktır, namertliktir. 17 Ekim'de ABD’yle yapılan 13 maddelik uzlaşma, 22 Ekim'de Rusya’yla sağlanan anlaşma stratejik bir başarı, milli bir uyanışın müjdesidir." ifadelerini kullandı.
 
Bahçeli, "Türkiye’nin batıyla ilişkilerini ahlaken sorgulayacağı, geleneksel ittifak ilişkilerini gözden geçireceği bir süreç de son harekatla birlikte hız kazanmıştır." dedi.
 
Bahçeli, "Türk Milleti Trump'ın mektubunu gıyaben yırtmış ve çiğnemiştir." açıklamasında bulundu.

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