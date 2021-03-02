Bahçeli: Teröristlere haber götüren milletvekillerinin TBMM'de ne işi var?

02 Mart 2021 Salı 10:45 - Güncelleme: 02 Mart 2021 Salı 11:24

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan bütün vatandaşlarımıza, tüm kardeşlerimize en iyi dilek ve duygularımı sunuyorum. MHP'nin siyaset anlayışının merkezinde millet vardır.

Partimiz gücünü ve güvenini milletinden alan bir siyasal düşüncenin savunucusudur.

Milletlerin varlığıyla yer yüzünün çehresi değişmiştir. Bizim vazgeçmeyeceğimiz temel millet oluşumudur. Milliyetçidir bu oluşumun şuurla kavranmasıdır. Beraberce yaşanan her an tarihi nitelikli ittifakla benimsenmiş zengin bir ile doğru artan bir kaynaşmadır.

MHP'nin millet anlayışı yok sayıcı, ötekileştirici değildir, hiç de olmamıştır. Hiç kimsenin kökenini veya mezhebini aşağılayan, yasaklayan bir zihniyete yakın durmamız düşünülemeyecektir. Partimiz ülkemizde yaşayan kardeşlerimizi Türk milleti varlığı içinde kucaklamıştır. Güvence milli birlik ve kardeşliğimizdir. Milli onurumuza en ağır saldırı ve suikastler yapılmıştı. Türk milleti istiklalini kurtarmasını bildi ve bunu milli birlik ruhuyla başardı.

"MHP ÖTEKİLEŞTİRİCİ DEĞİLDİR, HİÇ DE OLMAMIŞTIR"

MHP'nin millet anlayışı yok sayıcı, ötekileştirici değildir, hiç de olmamıştır. Hiç kimsenin kökenini veya mezhebini aşağılayan, yasaklayan bir zihniyete yakın durmamız düşünülemeyecektir. Partimiz ülkemizde yaşayan kardeşlerimizi Türk milleti varlığı içinde kucaklamıştır. Güvence milli birlik ve kardeşliğimizdir. Milli onurumuza en ağır saldırı ve suikastler yapılmıştı. Türk milleti istiklalini kurtarmasını bildi ve bunu milli birlik ruhuyla başardı.

Siyasal hedefler, milletin manevi değerleriyle birleşmedikten sonra söylenen hiçbir söz millet tarafında karşılık bulmayacaktır. Milli iradeyi silahın vesayeti altına alan her niyet darbedir. Cumhur İttifakı millet ne diyorsa ona kulak veren, millet ne istiyorsa onu önceliğine alan, milli ve demokratik bir hüviyete sahiptir.

"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ HEBA EDİLEMEZ"

Sözde demokrat özde despot olanların hangi kirli ilişkilere savrulduklarını hem görüyor, hem de onlara sandığın kaç bucak olduğunu göstermek için gün sayıyoruz. Erken seçim tartışmalarının sıcak gündemde tutulması maksadıyla sipariş açıklamalar yapan gafillerin, 2023 yılının Haziran ayını beklemek durumunda olduklarını bir kez daha hatırlatmayı lüzumlu görüyoruz Türkiye'nin geleceği heba edilemez, etmek için ortam kollayanlara fırsat verilemez.

Bölücü terör örgütü PKK'nın keşif kolu ve gözetleme kulesi olan HDP'yle yasak bir ittifak şemsiyesi altında toplananlar, bunun adına da gerçek anlamından koparılmış demokratik güç birliği diyenler, içine düştükleri zilletin bedelini er ya da geç ödeyeceklerdir

"KORKAKLAR HER GÜN KAYBETMEYE MAHKUMDUR"

Şehitlerin, gözü yaşlı anaların hesabı mahşere bırakılmayacak bu dünyada mutlaka sorulacaktır. MHP buna yeminlidir, Cumhur İttifakı buna kararlıdır. Korkaklar her gün kaybetmeye mahkumdur. Sevdamız millet, gücümüz devlettir.

2021 yılı İstiklal Marşı'nın 100. yıldönümüdür. 2021 yılı İstiklal Marşı yılıdır. İstiklal Marşı'mız 'Korkma' diyerek başlıyor. 'Korkma' yine bütün dünya karşımıza geçsin... Kaderimiz budur.

Gara'da yuvalanan teröristlere haber götüren milletvekillerinin TBMM'de ne işi vardır! HDP suçludur, destekçileri suçludur.

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 36 bin 106'yı bulmuştur. Hıyanete tarafsızlık namuslu bir insan vasfı mıdır? Terör eylemlerini cılız insan hakları ezberleriyle örtbas etmeye çalışmak onurlu ve şerefli bir tavır mıdır? HDP şu kadar oy aldı diyorlar. HDP'ye oy verenler PKK'nın uzantısı olsun diye mi oy verdiler? PKK'nın arka bahçesi, iradesini ve varlığını Kandil'e bağlamış bir sözde partinin aldığı oy oranı insanlıkla bağdaşlaması kahramanla hainin bir tutulması kadar korkunçtur. Şerefiniz kadar konuşun desek ağzını bıçak açmayacak ne kadar kişi varsa HDP'nin yanındadır.