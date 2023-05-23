Bahçeli: Türkiye üzerinde oyunlar bozularak deprem istismarı ortadan kaldırıldı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Malatya'da vatandaşlara hitap etti.

Bahçeli'nin açıklamalarından bazı satırbaşları:

6 Şubat'tan bu yana geçen sürede çok önemli tedbirler alınmıştır. Bu tedbirleri görmezden gelemeyiz. Siyaseten gözardı edemeyiz. Hiçbir ülkede depremin bu büyük acısını kaldırabilecek fedakarlıklar görülmemiştir. Asrın felaketinin ortadan kaldırılmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bütün bakanlar dahil bütün çalışanlarla her türlü ihtiyaçların karşılanması etkili oldu. Türkiye üzerinde oyunlar bozularak deprem istismarı ortadan kaldırıldı.

14 Mayıs seçimlerinde milletimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan yana olanlar el birliği ile büyük bir başarı elde etti. Yüzde 49 oyla millet dedi ki, "Recep Ağa yola devam senin hakkındır

Böyle bir dönemde yapılmış olan cumhurbaşkanlığı seçimi oldukça başarı sağlamıştır. Sosyal ve ekonomik konular üzerinde çok kararlı duruşlar olmuştur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi ikinci dönem tekrar hayata geçmeli. Sayın Erdoğan 13. cumhurbaşkanı olmalıdır. Bunu başarmak zorundayız. 14 Mayıs'ta elde edilen başarıyı yarıda bırakmamak için hep beraber 28 Mayıs'ta sandığa gitmeliyiz. Türkiye'yi küresel emperyalistlerin kucağına kimler atmak istedi bunu bu vatanın evlatları görmeli ve bilmeli.

Sandığa gittiğinizde 2 tane resmi gördüğünüz oy pusulasıyla muhatap olacaksınız. Bu pusulayı elinize aldığınızda yalana dolana değil, soğana patatese değil, bir resim var ki o resim Recep Tayyip Erdoğan'dır. Öyle bir başarı ortaya koymalısınız ki 28 Mayıs'ta Türkiye yeni bir yüzyılın eşiğine gelecektir.

Birbirleriyle yarış yapayım derken Türkiye'yi kaosa sürüklüyorlar. Sistemi değiştirmeye kalkanlar Türkiye'de oyun kuruculardır. Bunlar 6 masayla başladı, sonra 7'ye çıktı, ne olacakları da belli değil. 27 Mayıs darbeler tarihidir. Artık buna fırsat verilmemelidir.

Hans, Sam ve Türkiye'de 6'lı masa, Erdoğan gitsin diye bağırıyorlar. Hans, Sam, Tom, Recep Tayyip Erdoğan'ı ezemezler.