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Politika

Bahçeli: 15 Temmuz, işgal girişimine iman ve iradeyle direniş ve dik duruş mefkuresidir

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, '15 Temmuz, milli kahramanlığın dış bağlantılı ihanet ve işgal girişimine iman ve iradeyle direniş ve dik duruş mefkuresidir' açıklamasında bulundu.

IHA15 Temmuz 2024 Pazartesi 09:17 - Güncelleme:
Bahçeli: 15 Temmuz, işgal girişimine iman ve iradeyle direniş ve dik duruş mefkuresidir
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bahçeli, "15 Temmuz, millî kahramanlığın dış bağlantılı ihanet ve işgal girişimine iman ve iradeyle direniş ve dik duruş mefkuresidir. 15 Temmuz şehitlerimize ve bilcümle bütün şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, gazilerimize uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum" dedi.

Bahçeli ayrıca, "15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü münasebetiyle Türkiye aleyhine karanlık senaryo hazırlığı içinde olanlara sadece felaket günlerinde Türk milletinin hangi fedakârlıkları göze alacağını idrak etmelerini ikazen tavsiye ediyorum" açıklamasında bulundu.

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