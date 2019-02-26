MHP lideri Bahçeli: Yeniden sistem tartışması başlamaması için 31 Mart'ta Cumhur İttifakı başarıya ulaşmalıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yeniden sistem tartışması başlamaması için 31 Mart'ta Cumhur İttifakı başarıya ulaşmalıdır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

"Allah’ın izniyle 31 Mart’ta 'Sağduyunun Birlikteliği' galip gelecektir. diyen Bahçeli, "Bekayı hafife alıp sulandırmaya ve savsaklamaya gayret eden çürümüş siyaset akımları ve zillete bulanmış siyasi aktörler milli iradenin hükmüyle hezimete uğrayacaklardır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli şöyle devam etti:

"31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin bekayla ne ilgisi var diyenlerin niyetleri bozuk olduğu gibi, milli mensubiyetleri de sorunludur. Yeni bir rejim bunalımı, yeni bir toplumsal ve siyasal buhranın yeşermemesi, yeni bir sistem tartışması başlamaması için 31 Mart’tan Cumhur İttifakı zaferle çıkmalıdır."

Muhalefetin kurduğu ittifak ile ilgili de açıklamada bulunan Bahçeli, "Bugün ülkemizde, bir yanda Türk milletinin kutlu iradesinden doğmuş, ifade kudretiyle doğrulmuş Cumhur İttifakı varken, diğer yanda feyzini Türkiye düşmanlarından alıp ikbal hesabı yapan Zillet İttifakı bulunmaktadır." dedi.

Bahçeli, "Zilletin bir numaralı destekçisi PKK’dır. CHP-HDP-İP-SP-ÖDP aynı çizgide, aynı emel ve hedefin izindedir. FETÖ ise bunlarla aynı hizadadır. Zillet İttifakı aynı zamanda bir milli güvenlik sorunu haline dönüşmüş, bir beka meselesi hüviyetine bürünmüştür. Cumhur İttifakı Türkiye’nin yegâne umudu, yegâne çaresidir." şeklinde konuştu.