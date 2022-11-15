Bahçeli'den 6'lı Masa'ya Taksim tepkisi: Sonuç bildirisinin hiçbir satırında PKK, PYD, YPG yoktur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmalarından satır başları:

Cumhur İttifakı oyalanmıyor, yerinde saymıyor. Bizim anlayışımızda çalışmak en hayırlı sermayedir. Hizmet etmeyi milletten mükafatı Allah'tan bekleyen insanlarız. Karıncalar gibi çalışıyoruz

Başta EYT ve sözleşmeli çalışanları ilgilendiren meselelerde kanuni düzenlemeleri sırasıyla hayata geçireceğiz

Türkiye'yi zilletin 6+1 ayaklı kumar masasına teslim etmeyeceğiz

8 Ekim tarihinden bu yana 583 köyü ziyaret ederek hasret giderdik

Türkiye'nin öncelikli sorunu terördür. Terörizmin hiçbir şekli masum değil. Terör sorunu ülkemizin henüz kabuk bağlamamış sorunudur

Türk milleti terörle yaşamaya hem alışmayacak hem de buna tahammül etmeyecektir

Terör örgütleri kiralık katilleri sürüsüdür. Terörün haklı bir gerekçesi asla olamaz

Türkiye ne zaman adından söz ettirse, çok geçmeden asimetrik saldırılara maruz kalmaktadır

Terörle mücadele, teröristle mücadele değildir

Terörizmle mücadele aslında Türkiye düşmanlarıyla topyekun mücadeledir

Sınırlarımız içinde bölücü teröristleri temizlemedikten sonra rahat bulamayız, güvende olamayız

Bölünmemizi ve parçalanmamızı rüyalarında bile göremeyecekler. Biz milli birlik ruhumuzu diri tuttukça emperyalizm ve piyonları sonuç alamayacaklardır. Herkes terörle arasına kalın bir çizgi çekmek zorundadır!

TBMM'de bölücü sima istemiyoruz. Terörist görmeye dayanamıyoruz. Terör örgütüne eleman devşiren HDP'nin Türk siyasi hayatında olmasına tahammül edemiyoruz

HDP, PKK'nın melun eylem yoldaşıdır. HDP, CHP'nin ikiz kardeşidir. HDP'nin siyasette yer almasına dayanamıyoruz

HDP'nin bir saniye bile Türk siyasi hayatında yer almasına tahammül edemiyoruz

İstiklal Caddesi'nde terörle Türkiye'ye mesaj vermek isteyenlere en sert karşılığı vereceğiz



Bir gün bile geçmeden teröristin ele geçirilmesinden dolayı istihbarat ve emniyet birimlerimizi gönülden kutluyorum

PKK/YPG'yi ve arkalarındakileri lanetliyorum

Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Terör örgütlerinin kökünü kazıyacağız

İstiklal Caddesi'nde Türkiye'ye kanlı mesaj vermek için kiralık katillerini üzerimize salanlara misliyle cevap vereceğiz

Masumlara bombayla saldıranlar, bunun emrini verenler, bununla itibar kazanacaklarını zannedenler şerefsiz kere şerefsizdir

Sınır ötesi tezkerelere karşı çıkan ve itiraz eden CHP'den HDP'sine kadar kim varsa millet önünde sorumludur

Dün zillet ittifakının yeni bir toplantısı İstiklal saldırısının altında yapılmıştır. Müşterek toplantı sonuç bildirisinin hiçbir satırında PKK, PYD, YPG yoktur

CHP yönetimine çağrım, terörizmle aralarına mesafe koymalarıdır. 6'lı masa toplantısında İstiklal Caddesi saldırısına ilişkin yapılan açıklamada PKK/PYD ismi geçmemektedir

HDP'nin taziye mesajı ile 6'lı masa açıklamasının arasında fark var mıdır?

Zillet ittifakı, İstiklal Caddesi saldırısına karşı açıktan tavır alamamış, katile katil diyememiş, PKK ve YPG'yi lanetleyememiştir

Terörizmin kaynağının Washington başta olmak üzere başka ülkelerin başkentlerinde olduğunu biliyor ve görüyoruz

ABD'nin sahte ve samimiyetsiz taziye mesajlarıyla zillet ittifakının mesajı arasında en küçük bir çelişki yoktur

İstiklal Caddesi saldırı, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki başarılı diplomasisine ve Semerkant zirvesine bombalı cevaptır. Türkiye'nin hızını kesme, istikbaline ve istikrarına darbe vurma saldırısıdır

Terörist Demirtaş'ı serbest bırakacağım diyen Kılıçdaroğlu'nun terör örgütlerine yumruğunu sıkması eşyanın tabiatına aykırıdır

Ekonomimizi ve kardeşliğimizi hedef alıyorlar. ABD menşeili bir gazetenin skandal haberi algı oyunudur, kirli kampanyadır

Terörden korkmuyoruz, terörizmden çekinmiyoruz. Son teröristi ele geçirene kadar durmayacağız



Artık KKTC'nin dünya çağında tanınmasının önündeki engeller birer birer kaldırılmaktadır. Kıbrıs Türk'tür Türk Cumhuriyeti'dir