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Politika

Bahçeli'den 6'lı masayla ilgili adaylık anketi sorusuna cevap: Tercihim sınıf arkadaşım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6'lı masayla ilgili adaylık anketi yapılacağı yönündeki sorulara 'Bana sorulursa tercihim sınıf arkadaşım' cevabını verdi.

AA5 Aralık 2022 Pazartesi 15:29 - Güncelleme:
Bahçeli'den 6'lı masayla ilgili adaylık anketi sorusuna cevap: Tercihim sınıf arkadaşım
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Bahçeli, bütçe görüşmelerine katılmak üzere geldiği TBMM'de, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Altılı masanın aday belirleme anketine ilişkin bir soruya Bahçeli, "15 Ocak'a kadar aday belirlemede bir kamuoyu araştırması yaparcasına, 'Bir anket yapalım, ankette kim çıkarsa ona karar verelim; siz de bu ankete müracaat edilirse katılır mısınız?' dediler. Ben henüz daha cevap vermedim." yanıtını verdi.

Bir düşüncesi olduğunu belirten Bahçeli, "Eğer birisi ankette bana gelirse, '6 kişi anket yapıyoruz, siz bu ankette kime evet dersiniz' derse, o zaman tercihim sınıf arkadaşımdır." ifadesini kullandı.

  • MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
  • 6lı masa
  • anket

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