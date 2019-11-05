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Bahçeli'den Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın tahliye kararına tepki

Bahçeli: (Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın tahliye kararı) Karar milli vicdanı rahatsız etmektedir. Türkiye'nin aleyhine faaliyetlerini herkes biliyor.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündemdeki gelişmelere yönelik yazılı açıklama yaptı.
 
Bülent Arınç'ın "KHK faciadır" sözlerine tepki gösteren Bahçeli şunları kaydetti: 
 
"FETÖ’yle mücadelenin sulandırılmasının yanı sıra, 'KHK faciadır' değerlendirmesiyle birlikte mağdur edebiyatına bel bağlanması 15 Temmuz şehitlerine ve gazilerine büyük bir haksızlık ve hadsizliktir. Bu gidişle 15 Temmuz’un üzeri adeta küllenecek, sıradan bir gün olarak kalmasına hizmet edilecektir. Buna da hiç kimsenin hakkı olmadığı meydandadır."
 
"BAZI FETÖ DAVALARINDAKİ KARARLAR MİLLİ VİCDANI RAHATSIZ EDİYOR"
 
FETÖ davalarındaki tahliye kararlarıyla ilgili açıklama yapan Bahçeli "Bazı FETÖ davalarıyla ilgili kamuoyuna açıklanan kararlar milli vicdanı oldukça rahatsız etmektedir. FETÖ’yle irtibat ve iltisakı bilinmesine rağmen, arkası olan, destekçileri bulunan, bürokratik ve siyasi imtiyazlarla zırha büründürülen kişilerle ilgili hukuki süreçlerin tavsaması, hatta savsaklanması ciddi bir sorun olarak karşımızdadır" dedi.
 
ABD'NİN TERÖR RAPORUNA TEPKİ
 
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2018 yılına dair hazırladığı 'Terörizm Raporu'na tepki gösteren Bahçeli, "Raporda YPG ve PYD’yle birlikte FETÖ’den hiç bahsedilmemesi; hatta terörist başı Gülen’in 'Sürgünde bir din adamı' olarak takdimi skandal olmasının ötesinde, melanet bir projenin varlığına işarettir" dedi.

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