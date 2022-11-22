Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Toplantı yaptığımız meydanlar dolup taşmaktadır. 4 Eylül'de Sivas'ta yaktığımız meşale, gittiğimiz her yerde körüklenip 2023 hedeflerimize ışıklar salmaktadır. MHP, anket şirketlerini bozguna uğrata uğrata geliyor. Geleceğin süper gücü Türkiye Cumhuriyeti'dir. Cumhur İttifakı, Türkiye'nin birlik ve beraberlik şuurudur. 2023'te adayımız belli, kararımız nettir.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI

Öğretmen gerçekte ona yakın olanları ve öğrencilerini doyuran, programlayan, seven, sevdiren, güzeli gösteren yüksek misyonun ünvanıdır. Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyor, saygılar sunuyorum.

ABD'YE TEPKİ

İhanet, kötülük, suç işlemek, insan öldürmek bir hak değildir. Terör bir hak değil, ağır bir insanlık suçudur. Merakımız şudur. Temel hak ve hürriyetler ekseninde mangalda kül bırakmayanların asıl varmak istediği yer neresidir. Sözde büyük kürdistanın kurulması bir hak mıdır? Küresel cinayetlere sessiz kalmak bir hak mıdır yoksa bir hayasızlık mıdır? ABD'nin 10 Kasım'da Litvanya'da Dünya Özgürlükler Kongresi'ni toplayıp hedef ülke muhaliflerini aynı potada buluşturması, mesela Enes Kanter isimli tescilli teröristin oraya katılması bir hak mıdır? LGBT'yi desteklemek bir hak mıdır yoksa bir sapkınlık mıdır? İstiklal Caddesi'nde 6 insanımızı katletmek bir hakkın konusu mudur? Yoksa şerefsizliğin bir göstergesi midir? Televizyon ekranlarında sözde yorumculara, aydınım diye ortalıkta gezinen şarlatanlara, bilmediğimiz hangi hak ve hukuk sisteminde dayanmak mümkündür. Türk Milleti hakkını yedirmeyecek, haksızlığa boyun eğmeyecektir.

HDP'NİN KAPATILMASI DAVASI: AYM HALA NEYİ BEKLİYOR?

Terörle mücadele hakkımız milli varlığımız için hayat memat konusudur. 19 Kasım 2022 gecesi icra edilen Pençe Kılıç, Türkiye ve Türk Milleti'nin hukuki ve meşru bir hakkıdır. Harekatın durdurulması için dünyaya çağrı yapan HDP, TBMM'ye sızmış düşman bakiyesidir. Böylesi bir parti görünümlü örgütün siyaset hayatımızda bulunması haksızlıktır. Bu bölücü şebeke kapatılmasın da hazine yardımıyla teröristlere yardıma devam mı etsin? AYM'nin hala neyi beklediğini sormayalım mı? HDP, Türk siyasetine tuzaklanmış zaman ayarlı bombadır. 2023'te bölücü siyasete artık son verilmelidir. İlle de siyaset yapalım diyorlarsa toplasınlar büyük kongrelerini, iltica etsinler tek yumurta ikizleri CHP'ye. CHP'yi HDP'den HDP'yi de CHP'den ayrı tutmamız hayaldir. HDP ile iş tutup aynı gayelerle toplanan herkes bu sözümün aracısız muhatabıdır. İstiklal'deki kanlı saldırının 2023 seçimleri için siyasi bir mahiyet taşıdığını iddia edenler bu milletin evladı olamazlar, bu vatanın sahibi olamazlar. CHP'nin bazı yöneticilerine bakıldığında bomba patlatan teröristleri aklama çabasında oldukları fark edilecektir.

İçişleri Bakanımıza alçak diyen teröristsevicilerin topu alçaktır, namerttir. TSK'ya iftira atanların alayı birden paralı askerliğe talip olmuş müptezellerdir.

"TÜRKİYE'NİN İÇ POLİTİKASI, ABD'NİN DIŞ POLİTİKASIDIR"

Pençe Kılıç Harekatı ile terör örgütünün sığınakları, inleri tahrip ve imha edilmiştir. Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerde tespit edilen 89 hedefe havadan kılıç darbeleri ile müdahale edilmiş, 140 kilometre derinlikte sortiler yapılmıştır. İşin özünde bizim terörle mücadelemiz, küresel güçlerle mücadelemizdir. PKK/PYD'yi eğitip donatan başta ABD olmak üzere ülkeler Türkiye'nin karşısındadır. Harekattan bir gün önce ABD'li komutanının sözde terörist mezuniyet töreninde sözde başarılarından dolayı gurur duyduklarını açıklaması yalnızca skandal değil, müttefiklik hukukuna saplanmış yeni bir hançerdir. Türkiye'nin iç politikası ABD'nin dış politikasıdır. Zillet İttifakı da bu dış politikanın tutsak alınmış uydusudur. ABD, Türkiye'ye açık cephe almıştır. Biz bu cepheyi görüyoruz. Reste rest diyecek mertliği sonuna kadar gösteriyoruz. Kahraman TSK'mızı dua ile ve gönülden destekliyoruz. Hesap vakti, teröristlerin toprağa düşme vaktidir. Terör örgütünün saldırılarını görmeyip Türkiye'yi suçlayanların bahtı bağlanmış, aidiyet damarları kurumuştur.

"OPERASYONLARIN KARA GÜCÜYLE DESTEKLENMESİNİ UMUT EDİYORUM"

Gaziantep'e dün Suriye'den düzenlenen roketli saldırıda 2 evladımız şehit olmuştur. İstiklal'deki kanlı saldırının hesabı nasıl sorulmuşsa Karkamış ve Öncüpınar'a saldırıların hesabı da misliyle sorulacaktır. Tedavi altındaki kardeşlerimize şifalar diliyorum. Tek bir terörist bırakmayacağız. Operasyonların kara gücüyle desteklenip tamamlanmasını umut ediyorum.

"SİSİ İLE TEMAS DOĞRU, ESAD İLE DE GÖRÜŞÜLMELİ"

Sayın Cumhurbaşkanımızın Sisi ile teması doğru bir temastır. Bununla kalınmamalı, Esad ile de görüşülmeli. Biz doğrudan ikili görüşmeleri başlatmazsak bozguncular araları iyice açacaktır.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Borsa'sına yönelik suç oluşturan açıklamaları kabul etmemiz düşünülemeyecektir. İstanbul Borsası'nın yükserlişi devam edecektir. Borsaya bizim güvenimiz tamdır.

Sürekli zam yapan zincir marketlerin FETÖ ile irtibatlarının araştırılması gerektiğini düşünüyorum. Açgözlülere müsamaha gösterilmemelidir. Mutfaklarımıza karabasan gibi çöken kim varsa, iki yakasından tutmak devletin asli vazifesidir.