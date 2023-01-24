Bahçeli'den AYM'ye HDP tepkisi: Bu adalete aykırıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:

Milletine yabacılaşmış, tarihine sırt çevirmiş bir zevatın bağımsızlığı hakkıyla savunması eşyanın tabiatına aykırıdır. Tarih pek çok konuda üst üste tekrar etmektedir. Medeniyetler ve milletler mücadelesi sürdükçe ders alınsa bile tarihin tekerrürü kaçınılmazdır. 1918'den 1923 varıncaya kadar katlanılan her çile, her zorluk, kadınından erkeğine herkesi aynı kader, aynı kararlılıkla bir araya getirmiştir.

Adım adım 2023'e yürüyor geçmişten ilham alıyoruz. 1918'den 1923'e kadar geçen tarih serüvenü, FETÖ darbe teşebbüsünden bugüne kadar benzerleri yaşanmıştır. 16 Nisan 2017 oylamasıyla kabul edilen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, 2. demokratik atılım olmuştur. 16 Nisan halk oylaması, Türk milletinin kendi geleceğine, kararına aracısız sahip çıkmayı belgelemiştir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden iliklerine kadar korku duyan iç ve dış mihrakların oyunları sahnelenmiştir. Yönetim sistemindeki reform, iç ve dış işgalcileri korkutmakla kalmamış yeni arayışlara itmiştir. Zillet ittifakı sırtını zalimlere dayamıştır. Cumhur İttifakı ise kendini Türk milletine adamıştır.

Dünya çapındaki hiçbir muhalet partisi Türkiye'deki gibi acınası hale düşmemiş ülkesine karşı cephe almamıştır.

HDP'YE KAPATMA DAVASI

Anayasa Mahkemesinin HDP'nin talebiyle kapatılma davasını seçim sonrasına bırakacak olması adalet ilkelerine tamamıyla aykırıdır. Anayasa Mahkemesi, şehit kanlarını da seçim sonrasına bırakacak mıdır? HDP'nin isteğiyle Anayasa Mahkemesinin davayı sulandırması kabul edilebilir değildir. Hiç vakit kaybetmeden HDP kapatılmalıdır. Anayasa Mahkemesinin zamana oynama teşebbüsü terör örgütünün değirmenine su taşımaktadır.

Türkün ekmeğini yiyip gavurun kılıcını sallayanları Türk milleti asla affetmeyecektir.

ECONOMIST'E SEÇİM KAPAĞI TEPKİSİ

Seçim yaklaştıkça zehirli yılanlar bir bir deliklerinden çıkıyor. İngiliz The Economist dergisi Türkiye'deki seçimin kana bulanacağını söylemiştir.

Biden, muhalifleri açıkça destekleyerek Sayın Erdoğan'ın darbeyle değil seçimle devrilmesi gerektiğini ima etmiştir. Cumhurbaşkanımıza bedel ödetmeye çalışan 85 milyon Türk vatandaşını karşısında bulacaktı. İşte meydan, kendine güvenen gelsin. 2023 seçiminde zillete yardım ve yataklık yapanlara karşı çıkacağız. Pusuya yatanları ezip geçeceğiz. ABD, Türkiye'deki seçimleri zillet ittifakı aracılığıyla karıştırmak peşindedir.