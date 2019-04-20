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Bahçeli'den İmamoğlu'na çok sert sözler: Küresel kullanıma mesaj gönderiyor

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Antalya'da belediye başkanları ile buluşmasında CHP'li İmamoğlu'na tepki gösterdi. Bahçeli, 'Mazbatayı Türkiye aleyhtarı mevziye dönüştüren gafiller küresel kullanıma hazır olduklarını göstermek için her yola müracaat etmektedir ' dedi

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MHP Lideri Devlet Bahçeli Antalya'da belediye başkanları ile buluştu. Mazbata konusunu gündeme getiren Bahçeli, "CHP'nin İstanbul adayı mazbatasını almış ve görevine şimdilik başlamıştır. Gizli bir gündem içerisinde faaliyetlerini hızlandırmıştır. Şimdi söz sırası Yüksek Seçim Kurulunundur. Son söz söylenmemiştir. Ancak sandık hilelerine tahammül göstermemiz mümkün değildir. İstanbul'daki seçimlere şaibe karışmıştır. İstanbul'daki seçimin yenilenmesi mahşeri vicdanı rahatlatacaktır" dedi.

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