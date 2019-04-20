Bahçeli'den İmamoğlu'na çok sert sözler: Küresel kullanıma mesaj gönderiyor MHP Lideri Devlet Bahçeli, Antalya'da belediye başkanları ile buluşmasında CHP'li İmamoğlu'na tepki gösterdi. Bahçeli, 'Mazbatayı Türkiye aleyhtarı mevziye dönüştüren gafiller küresel kullanıma hazır olduklarını göstermek için her yola müracaat etmektedir ' dedi