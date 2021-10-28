28 Ekim 2021 Perşembe 12:55 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 13:45

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Geçmişte düşmana ganimet olmayan Türk milleti, terör ve bölücülükle önünü kesmeyi planlayan siyasi zillet lobisine de müstahak oldukları demokratik dersi mutlaka verecek, menfur emeller bir kez daha kursaklarda kalmaya mahkum olacaktır." ifadesini kullandı.

Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türk milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Bahçeli, Cumhuriyet'in, 98 yıl önce kutlu ve yüksek bir mücadelenin hak edilmiş mükafatı olarak ilan edildiğini, böylelikle 19 Mayıs 1919'da Samsun'da atılan ilk adımın 29 Ekim 1923'te milletin emsalsiz ahlakıyla taçlandığını ifade etti.

Türk milletinin parlak geleceğini kendi iradesiyle inşa ettiğini belirten Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin, sömürgeci güçlere karşı muazzam bir dirilişin, muhteşem bir dirayetin eseri olarak tarihteki yerini aldığını vurguladı. Bahçeli, "Tam bağımsızlık onuru kurtuluşumuzun inanç kaynağı, kuruluşumuzun itibar sancağı olarak tıpkı bir bayrak gibi milli gönüllerde dalgalanmıştır." paylaşımında bulundu.

Bahçeli, milli mücadelenin haklı ve haysiyetli bir duruşun adı, Cumhuriyet'in ise bu şanlı mücadelenin ruhundan doğan, geçmişi gelecek özlemleriyle birleştiren fazilet timsali, milli egemenliğin tesis ve tecessüm zirvesi olduğunu ifade etti.

Teslimiyetçilerin bu zirveyi idrak etmesinin beyhude bir çaba olduğunu belirten Bahçeli, şöyle devam etti:

"Dün müstevlilerin oyunlarını kahramanlıklarla bozan aziz millet kudreti, bugün onların uzantılarını, iş birlikçilerini, husumet cephesinden toplanan hıyanet temsilcilerini tekraren bozguna uğratma amacına kilitlenmiş, bundan da zerre taviz vermeme iradesiyle kenetlenmiştir. Vatanımızın işgalini reddederek Cumhuriyet'e giden yolları açan büyük Türk milleti, şimdilerde aynı inanç ve azimle terörün kökünü kazıma hedefine odaklanmıştır. Mandacıların ve esarete hayranlık duyanların izinden yürüyenler terörle mücadeleye karşı gelen kimliksizlerdir. Türkiye'nin haklı davasını karalamayı siyaset zannedenler Anadolu'ya kapanıp, zillet ve hıyanete sessiz kalınmasını, bölücülere tepkisiz durulmasını dayatan, bunu da demokrasi maskesiyle servis eden millet ve vatan muhalifleridir. Bunlar aynı zamanda Türkiye karşıtlarıdır."

"Terörle mücadeleye itiraz edip, milli bekayı tartışmaya açmak isteyen çarpık siyasetçiler Cumhuriyet'in anti tezi, istiklal sevdasının ardışık tehdididir." ifadesini kullanan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasını yağmalayanlar maalesef Türkiye düşmanlarıyla aynı hizadadır. Geçmişte düşmana ganimet olmayan Türk milleti, terör ve bölücülükle önünü kesmeyi planlayan siyasi zillet lobisine de müstahak oldukları demokratik dersi mutlaka verecek, menfur emeller bir kez daha kursaklarda kalmaya mahkum olacaktır.

Değerli vatandaşlarımızın, Türk milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, milli mücadele kahramanlarına, muhterem şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, Cumhuriyet'in ilelebet var olacağını kararlılıkla vurguluyorum."