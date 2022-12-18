Bahçeli ifşa etti: İBB Başkanı ve İP Başkanı operasyon çekiyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mersin'de '2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net' mitinginde konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

2023 seçimi için geri sayım başladı. 2023 sandık yılıdır, millet iradesinin bir kez daha tecelli edeceği bir demokrasi yılıdır. Önümüzdeki yıl çılgın Türklerin yeni bir şahlanış dönemi yaşanacaktır. Türkiye zillete düşerek aciz ve zayıf hale gelmeyecektir. Milli birlik ve kardeşlik ruhu istikbaline sahip çıkacaktır.

Milletlerin taihinde kritik dönüm noktaları vardır. Biz bu kapıyı açıp önümüze çıkan altın fırsatları yakalamk istiyoruz. Zamanın gerisine düşemeyiz, hadiselere sahne arkasından bakamayız. Eline vurulup ekmeği alınan bir pısırıklığa mahkum edilemeyiz. Kendimize güveniyor, aziz milletimize gönülden inanıyoruz.

"CUMHUR İTTİFAKI TÜRK MİLLETİNİN TA KENDİSİDİR"

Bu yürekli duruş, Cumhur İttifakında mevcuttur. Cumhur İttifakı Türk milletinin ta kendisidir. Bu ittifak işgal ve istila girişimlerinin karşısında yer almış canla başla direniş göstermiş, bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edecektir.

Bizim güvencemiz Mersin'dir, gücümüz Toroslar kadar heybetlidir. Cumhuriyet'in 100. yıldönümünde geçmiş gelecekle denklemlenecektir. Birlikte atacağımız her adım daha mutlu ve güvenlik bir Türkiye'ye adım atıştır. Bizim siyasetimiz korkaklığa karşı cesurların direnişidir. Duruşumuz hainlere, eli kanlı teröristlere karşı duruştur. Gelin bu haklı mücadeleye siz de dahil olun. Hainlere, arsızlara, tefecilere, istismarcılara, iş birlikçilere karşı bir olalım el ele verelim hep birlikte Türkiye olalım.

2023 TARİHİ BİR SEÇİM YILIDIR

Artık bütün yollar 2023 seçimine açılacaktır. 2023 tarihi bir seçim yılıdır. Adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hedefimiz, Erdoğan'ın açık ara farkla seçimi kazanmasıdır.

Ayrışmadan, ayrı düşmeden hedeflerimize ulaşacağız. Cumhurun seçimi demek milletin zaferi demektir. Lider ülke Türkiye için her zorluğu aşmaya kararlıyız. Ülkemiz adına hiçbir fedakarlıktan kaçınmama amacındayız.

CHP VE ALTILI MASA TAMAMEN YABANCILARIN GÜDÜMÜNDELER

Türkiye'yi yenemeyecekler, ne yaparlarsa yapsınlar zilletin fermanını kabul ettiremeyecekler. Türkiye'de muhalefet kıtlığı ve kısırlığı maalesef ileri düzeydedir. Demokrasi standartları bizzat muhalefet partileri tarafından düşürülmektedir. İktidara muhalefet etmekle ülkeye muhalefet etmek başkadır. Zillet İttifakı siyaseti kutuplaşma ile sürdürmektedir. Nerede bir yara varsa zillet ittifakı onu deşmek için vardır. Zillet İttifakı, Türkiye'nin önünü kesmek için vardır. CHP ve altılı masa tamamen yabancıların güdümündeler.

CHP, ücretli ve ithal danışmanlara bel bağlayacak kadar geleneğinden kopmuş bir partidir. Sömürgeleşmiş bir partinin öyküsüdür. Kılıçdaroğlu, istikametini şaşırmıştır. Milletimizin hassasiyetleriyle ters düşen kiralık akıl hocaları Atatürk'ün partisinin kılavuz kaptanı haline gelmiştir. Parayla danışman alan parayla tüm değerlerini satacaktır. Bu partinin misyonu ülkenin yıkımı ve dağılmasıdır. Vizyon diye açıklanan ne varsa milletimizden uzaktır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomik vizyonu diye bir şey yoktur. Kılıçdaroğlu denge ve öz denetim kaybına uğramıştır. Bizim binlerce kilometreden online bağlanan danışmanlara ihtiyacımız yoktur. CHP hastadır, bu hastalığın adı da işbirlikçiliktir. CHP'nin altı su alan kayığı batmak üzeredir.

6 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNA İSTİSMAR

Kadın ve çocuklarımıza zulüm yapanlar hem şerefsiz hem de günahkardır. Küçücük yaştaki çocukların istsmarına göz yumulması mümkün değildir. Aklımızın almadığı bu iğrençliğe akıl yürütmek de beyhudedir. Suçlular en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Konu yargıdadır, kimsenin insanlık dışı muameleye onay vermesi düşünülemeyecektir. Kılıçdaroğlu'nun Adalet Bakanlığı'nın kapısına dayanması başlı başına sorumsuzluktur. Hiç kimse bir sapıklıktan hareket ederek dinimizi sorgulayamaz. Hiç kimse insanlık suçunu basamak yaparak inanan insanları zan ve töhmet altında bırakamaz.

MAHKEMENİN İMAMOĞLU KARARI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında kesin olmayan hapis kararından sonra Saraçhane tiyatrosu düzenleyenlerin Türk yargısına saldırması en hafif tabirle fırsatçılıktır. İBB Başkanı eğer bir suç işlemişse bunun sonucuna katlanmalıdır. Halkı Saraçhane'ye davet eden Belediye Başkanı, yola koyulan İP Başkanı, altılı masaya Saraçhane dayatması ve Kılıçdaroğlu'na operasyon çekmek için harekete geçmişlerdir. İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak sivriltmeye çalışan siyaset bezirganlarının 6'lı masaya dinamit fırlattığı ayan beyan ortadadır. Kılıçdaroğlu'nu tuzağa düşürmek amacıyla manevra yapanlara en iyi cevabı CHP'ye oy veren kardeşlerim verecektir. 6'lı masadaki parti başkanlarının birbirini tekzip eden konuşlarını hiç kimse kaale almaz. Bu ay sonunda yapacağınız toplantıda adayınızı açıklayınız. Korkacağınız bir ilişkiniz yoksa cumhurbaşkanı adayımız budur deyiniz. Kılıçdaroğlu'nu katakulliye gelip İmamoğlu'nu parlatmaya çalışmanız cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili olduğu açıktır. Maskeler patır patır düşmüştür. Birbirine operasyon çeken partilere Türkiye emanet edilir mi? Kılıçdaroğlu'nun tuzağa düşürmek için manevra yapanlara cevabı en iyi CHP'ye oy veren kardeşlerim verecektir.