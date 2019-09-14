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Bahçeli: Bolton zihniyeti tasfiye edilmiştir

Erzincan'da konuşan MHP Genel Başkanı Bahçeli önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, 'Bolton zihniyeti tasfiye edilmiştir.' dedi.

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Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:

Mehmetçik vurdukça hainler dağılmış evlatları dağa kaçırılan annelere cesaret gelmiştir.
 
HDP milletvekilinin çatışma sürecek sözleri Anayasa’ya aykırıdır. Hukuk dahilinde hak ettiği cevabı almalıdır.
Fırat nehri boyunca gereği yapılmalıdır.
 
ABD PKK’nın derdine düşerse Fırat’ın doğusuna milletin iradesi, mührünü vurmalıdır.
 
Münbiç’teki yanlışın tekrarı doğru değildir.
 
Bolton zihniyeti tasfiye edilmiştir.

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