Bahçeli: Cumhur ittifakı iş bitimi dağılacak kuru bir ortaklık değildir
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'Cumhur İttifakı, Türk tarihinin bir anında tesadüfen, siyasi pazarlık neticesinde ortaya çıkmış gelip geçici bir heves, iş bitimi dağılacak kuru bir ortaklık değildir' dedi.
- AA
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından bazı satırbaşları:
"Milletimizin ortak ve tarihi değerleri üzerinde tahribat yapmayı marifet veya demokrasi zannedenler yeniden iştahlanmışlardır. Karşımızdaki tablo son derece mahsurludur. Cumhur İttifakı bu mahsura karşı gereken hassasiyeti inanıyorum ki gösterecektir."
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