Bahçeli: Cumhur ittifakı iş bitimi dağılacak kuru bir ortaklık değildir MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'Cumhur İttifakı, Türk tarihinin bir anında tesadüfen, siyasi pazarlık neticesinde ortaya çıkmış gelip geçici bir heves, iş bitimi dağılacak kuru bir ortaklık değildir' dedi.