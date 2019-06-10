Bahçeli'den İzlanda’daki skandallara tepki
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: İzlanda’da yaşanan rezaletler, sporun centilmenliğine, hoşgörü ruhuna aykırı kötü muameleler tek kelimeyle skandal ötesidir.
AYRINTILAR GELİYOR...
AYRINTILAR GELİYOR...
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