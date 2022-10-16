Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na ABD ziyareti tepkisi: Şaibelidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında Konya'da Kılıçarslan Şehir Meydanı'ndaki mitingde konuştu.

MHP lideri Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

-Amasra'daki gibi böylesi felaketlerin tekrar etmemesi için tedbirler alınacak, yaralar sarılacaktır. Ailelerin yanındayız, yanında olacağız.

-Biz bir avuç kömür için bir ömür veren, her türlü risk ve tehlikeye açık halde çalışan, fedakar ve cefakar kardeşlerimizle birlikte ailelerinin yanındayız, yanında olacağız.

"ADAY BELLİ, KARAR NET

-Dediler ki gözden ırak olan gönülden de ırak olur. Dedim ki gönüle giren gözden ırak olsa ne olur. Türkiye 2023'te iki büyük siyasi ve tarihi süreci yaşayacak. İlki seçimler, ikincisi de Cumhuriyet'in yüzüncü yılıdır. Kararınız kaderinizi, iradeniz aydınlık bir geleceğin rotasını belirleyecektir. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hedefimiz açık ara farkla tekrar cumhurbaşkanı seçilmesidir.

HDP'YE BAKANLIK VAADİ

-Zillet İttifakı, baştan ayağa yanlıştadır. Türkiye'nin önünü kesmek istiyorlar, bunu görünüz. Sesi kesilen değil sesi yükselen, ön alan bir Türkiye gerçeğini hazmedemiyorlar. Atatürk'ün kurduğu parti teslim alınmış, rehin edilmiştir. Kılıçdaroğlu CHP'yi tanınmaz hale getirmiştir. HDP'ye bakanlık vaat eden bugünkü CHP'dir. FETÖ'ye el uzatan bugünkü CHP'dir. Türkiye düşmanları ile düşüp kalkan bugünkü CHP'dir.

"KILIÇDAROĞLU'NUN ABD ZİYARETİ ŞAİBELİDİR"

-Kılıçdaroğlu ABD'ye gitti, gizli ve gizemli toplantılar yaptı. Pensilvanya istikametini takip ederek 8 saat ortadan kayboldu. ABD ziyareti şaibelidir, A'dan Z'ye şüphelidir. Hangi sözleri aldı, hangi sözleri verdi, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için kimlerle dirsek temasında olduğu az çok malumunuzdur. Zalimlerin içimize sızdırdığı truva atıdır. Zillet İttifakı itiraf etmese de biz büyük bir uygarlığın varisleriyiz. Biz bu topraklarda devletler kurarken bugünün uygar geçinen mihraklarının dedeleri Müslüman Türk kanı dökmek için her fırsatı kullanıyorlardı. Zaafları kendisinin bile taşıyamayacağı çok ciddi bir kambur hale gelmiştir. Bu ittifakın adayı kim olursa olsun Türk milletine sökmez.

KUZEY AKIM HATLARI GÖZDEN DÜŞERKEN TÜRK AKIM PROJESİ SİVRİLMİŞTİR

-Türkiye hem bölgesinde hem de dünyanın her noktasında parlayan bir yıldızdır. Rusya ile Ukrayna arasındaki tarafımız kesinlikle barışçıl çözümdür. Silahların susması arayışımızdır. Çatışmanın sonu yoktur. Paylaşılamayacak hiçbir şey yoktur. Türkiye'nin aktif arabuluculuk misyonu ile tahıl koridoru açılmıştır. Şimdi de Türkiye'mizin doğu batı aksına gaz deposu olması gündeme gelmiştir. Kuzey akım hatları gözden düşerken Türk Akım projesi sivrilmiştir. Enerji darboğazı ile boğuşan Avrupa ülkelerinde sanayi üretimi günden güne düşmektedir. Ekonomik durgunluk sel misali yaygınlaşmaktadır. Ülkemizin ise böyle bir sorunu asla söz konusu değildir. Konjektürel olarak yükselen enflasyon mutlaka düşürülecektir. Cumhur İttifakı'nın tarihsel yürüyüşü kesintiye uğramamalıdır. Yol kazasına uğramamamız bekamız ve birliğimiz için vazgeçilemez önemdedir. Zillet İttifakı çöptedir, kılavuzları yanlıştır, pusulaları bozuktur. Sabrediyoruz, ümit ediyoruz, mücadele ediyoruz.

-Biz bağımsız ve güçlü Türkiye'den tarafız. Biz zalime yavuz olan tarafız. Küresel oyunlara karşı milli duruştan yanayız. Çağrımız önce ülkem ve milletim diyen her kardeşimizedir. Çağrımız milli birlik ve huzurlu yarınlara ulaşmak isteyen her vatandaşımızadır.