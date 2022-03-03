Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na cevap: Düşman neredeyse S-400'ün hedefi orasıdır

3 Mart 2022 Perşembe 10:41 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 11:40

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

- Rusya taraf olarak imza attığı anlaşmaları çiğnemiştir.

- Putin'in kanlı işgali haklı çıkarma çabası bir çelişki.

- Rusya sözünde durmadı, işgal planını tatbik etti.

- Donbass'ı Ukrayna'dan koparma hamlesi bölücülüktür. Bu bölgenin sözde bağımsızlığının ve egemenliğinin Rusya Parlamentosu tarafından tasdiki evrensel hukuk kurallarını infaz etmektir.

- Ukrayna'yı ateş çukuruna çeken hem Rusya hem Batı'dır.

- Birleşmiş Milletler, yasa dışı ve gayrimeşru askeri hareket karşısında cılız ve zayıf kınama mesajlarından başka hiçbir şey yapamamış, suya sabuna dokunan hiçbir irade gösterememiştir.

- Söz konusu askeri işgalin iki amacı olduğu anlaşılmaktadır. İlki NATO desteği olan Ukrayna'nın Rusya'yı tehdit eder halden çıkartılması, ikincisi de Ukrayna'nın Rus nüfusunun güvenliğinin sağlanmasıdır.

- Rusya, eski hakimiyet havzalarına tutunmayı hedefliyor.

- Yeni sömürgecilik akımının karanlık oyunu sergileniyor.

- Bırakınız Putin'i, Türk milletinin karşısında konuşmaya, ahkam kesmeye, tarih hatırlatmasına hiç kimsenin, hiçbir devletin ne yüzü ne de cüreti yetecektir.

- Nükleer silah vurgusu yapılması akıl kaybıdır.

- Ukrayna'nın siyasi ve toprak bütünlüğüyle egemenlik haklarına saygı duyulmalıdır. Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes rejimi tesis edilmelidir. Rusya işgalden vazgeçmeli askeri unsurlarını geri çekmelidir. Krizin çözülmesi için tek seçenek diplomasidir.

- Ukrayna krizinin bir ucunda Rusya zorbalığı varken diğer ucunda NATO ve batılı ülkelerin tahrik ve provokasyonlarının yer aldığı açıkça meydandadır.

- Batı sürekli top çevirmiş, yavan açıklamalarla zamana oynamış, otomatik pilota bağlanmış kınama mesajlarıyla durumu kurtardığını zannetmiş, Ukrayna'yı Rusya'nın kucağına ve kursağına teslim etmiştir.

- ABD ile AB ülkeleri küresel sahnenin ön tarafında yaptırım üstüne yaptırım kararları açıklarken arka tarafından Rusya ile müzakere ve mutabakat zemini aramadıklarını hiç kimse iddia edemeyecek, bize de yutturamayacaktır.

- Ukrayna'yı işgal eden Putin haksızdır.

- Bize göre Ukrayna'nın bugüne kadarki talihsizliği bağımsız kararlar alamamış olmasıdır.

- NATO'nun kuru gürültüden farksız taktik açıklamaları üzerine Putin'in Rus nükleer caydırıcı kuvvetlerini yüksek alarma geçirmesi, korkunç senaryoların tedavüle girmesini hızlandırmıştır.

- Ukrayna'yı işgal eden Putin haksızdır, bu haksızlığın cezasız kalması mümkün değildir.

- Gelişmeler ve gerçekler göstermiştir ki hem Rusya hem de Ukrayna ile doğrudan temas kuracak, görüşecek ve masaya oturabilecek tek ülke Türkiye'dir.

- Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında mutabakat arayışları memnuniyet vericidir.

- Dünyanın kaderi 5 devletin keyfine emanet edilemez. İnsanlığın güvenliği 5 devletin çıkarı ile bir ve ayrı görülemez.

- Ukrayna'nın siyasi ve toprak bütünlüğü ile egemenlik haklarına saygı duyulmalıdır. Rusya ile Ukrayna arasında çok acil ateşkes rejimi tesis edilmelidir. Rusya işgalden derhal ve ön şartsız vazgeçmeli, askeri unsurlarını geri çekmelidir.

- Türkiye, Ukrayna krizinde milli bir duruş sergilemiştir. Ne var ki zillet ittifakı bundan bile rahatsız olmuştur. Çatışmaları neredeyse hükümete fatura edecek kadar gafil hale düşmüşlerdir. Hükümete kara çalanlar İstanbul'a kar yağdığında iki mahalle arasındaki ulaşımı sağlayamadıklarını ne çabuk unutmuşlardır. Rusya'nın operasyonu esnasında CHP Genel Başkanı ile İP Genel Başkanı S-400 aleyhine açıklamalar yapmışlardır. Kılıçdaroğlu hayal aleminde geziyor, Türk ve Türkiye düşmanlarını aklamak için uğraşıyorsun. Düşman her kimse, her neredeyse S-400'ün hedefi orasıdır. Zillet ittifakının ana ortakları majestelerinin muhalefeti olarak sivrilmiştir. Demokrasinin güvencesi NATO değil milletin tertemiz iradesidir.

- Ukrayna'da mevcut Cumhurbaşkanı ile son seçimdeki siyasi rakibi aynı anda çelik yelek giyip ülkelerini savunurken Zillet İttifakı Allah muhafaza sırtımıza hançer vurmanın hazırlığı içerisindedir.

- Montrö Boğazlar Sözleşmesi hususunda Türkiye'nin duruşu sağlam, tutumu dengeli ve berraktır. Zillet İttifakı'nın Montrö hatırlatması siyasi tuzak, sözleşmenin gerçek boyutuyla terstir.

- 28 Şubat darbesinin yıl dönümünde 6 güdümlü parti 48 sayfalık bomboş metni kamuoyuna açıklamışlardır. Metinde Türkiye, Türk milleti, inanç, irade yoktur. Güçlendirilmiş parlamenter sistem teklifi güçsüzleştirilmiş Türkiye'nin taslak beyannamesi, bizim nazarımızda buruşturulup atılacak kağıt parçasından farkı yoktur.

- Yarının Türkiye'sini inşa etmek için adım attıklarını söyleseler de metinde Türkiye yoktur. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem teklifi güçsüzleştirilmiş Türkiye'nin taslak beyannamesidir.

- Açıklanan metin nitelik olarak bir anayasa önerisi değil, yeni bir 28 Şubat bildirisi olarak tarihe geçecektir.