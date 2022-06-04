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Politika

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'Demirtaş' tepkisi: Bu açıklamayı yapmak insanlık mıdır?

MHP Siyaset ve Liderlik Okulu 17. Dönem Sertifika Töreni'nde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Demirtaş'a sahip çıkmanın insani bir görev olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, bu açıklamayı yapmak insanlık mıdır, şerefli bir tavır mıdır?' dedi.

4 Haziran 2022 Cumartesi 14:02 - Güncelleme:
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Siyaset ve Liderlik Okulu 17. Dönem Sertifika Töreni'nde konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

* Siyasetsiz hayat, temelsiz bir binadır.

* Siyasetin de bir ahlakı, bir aklı, manevi bir çatısı muhakkak suretle vardır ve olmalıdır.

* Paran yoksa kazanırsın fakat insan bozuldu mu bunun çaresi yoktur. Hamdolsun hiçbir insanımız bozuk değildir. Bozuk olan sadece üç beş zillet partiliden ibarettir.

* Türkiye'nin aleyhine siyaset içinde olanlar, dümeni kırık metruk tekne gibidirler.

* Duruşu yanlış olanın siyaseti doğru olamaz.

* Bizim için siyaset yıkımın ve yozlaşmanın kılıfı değil millete hizmetin onuru ve omuz başıdır.

* Şahsiyet yoksa şuur da yoktur. Şuursuz bir siyaset çamurluktur, çirkinliktir, çürümüşlüktür.

* Basiretten mahrum bir siyasetin, bozgunda fetih rüyası görmesi, zillette gelecek hayali kurması akıl tutulmasıdır.

* Bizim irademizin kaynağı Türk milleti, himaye edenimiz ise Allah'tır.

* Siyaset, suç ve suçlunun sığınma kampı, barınma alanı, saklanma ve palazlanma sahası olamaz.

* Terörist Demirtaş'a sahip çıkmanın insani görev olduğunu açıklayan CHP Genel Başkanı söylesin, bu açıklamayı yapmak insanlık mıdır? Bir teröriste adaletsizlik yapıldığını söylemesi nasıl tarif edilecektir?

* Bazı iradesiz siyaset temsilcileri, köşeye sıkışınca fikir ve düşünce hayatımızın mimarlarına yalandan sahip çıkıyorlar.

* Etrafımız fitne kuşatması altındadır.

* Bir dava insanı asla vazgeçmez. Asla geri durmaz.

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