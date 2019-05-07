Bahçeli’den ‘klasik araba ile tur’ klasiği

MHP’nin sosyal medya hesaplarından, Bahçeli’nin kullandığı 1988 model 06 BJK 001 plakalı Ford Mustang marka klasik otomobiliyle başkent caddelerinde gezdiği anlara ait bir video paylaşıldı. “Gönül nedir bilene gönül veresim gelir” şarkısı eşliğinde hazırlanan videoda, Bahçeli’nin Ankara’nın çeşitli cadde ve sokaklarında klasik otomobilini kullandığı görüntülere yer verildi. Otomobilin içinden ve dışından yapılan çekimlerin bulunduğu videoda, Bahçeli’nin zaman zaman diğer araçlardaki vatandaşları selamladığı anlar da yer alıyor.