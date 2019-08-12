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Bahçeli: MHP, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin daima arkasında

MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli, 'MHP, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin daima arkasında.' açıklamasında bulundu.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde partililerle bayramlaşma için düzenlenen törene katıldı.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Parlamenter sistemin istikararsızlık yaratan özelliği unutularak cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin istikrarsızlık getirdiği, tek adama Türkiye'yi dönüştürdüğü, Meclis'in devre dışı bırakıldığı 71 yıllık kaos, kriz, darbe sürecini hatırlatarak geriye dönüşü arzulamak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne haksızlık olacaktır. Bunu bütün siyasi partilerimiz iyi düşünmeli. 
 
Mili mutabatın sağlanması zaruretken Türkiye'yi kaosa sürükyelecek yaklaşımlar ülkemize zarar verir. Bayram sonrası yaşanak süreçte, açılacak TBMM'yi gözönüne alarak Doğu Karadeniz, Kıbrıs, terör faaliyetleri, PKK-PYD'nin dış destek sağlamak suretiyle terör devleti kurma isteği göz önüne alınmalı. Yeni kaoslara Türkiye'yi sürüklemek siyasi partilerin demokratik etiğiyle bağdaşmamalıdır. MHP önümüzdeki günlerde yeterli dersleri çıkararak 71 yılda sağlanamayan istikrarı... Geriye dönüşü istemek ülkemiz için en büyük tehdit olacaktır. MHP olarak dava arkadaşlarımızla 234 belediye başkanımızla Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin arkasında olduğumuzu ifade etmek istiyorum.
 
MHP bu ülkeyi karşılıksız seviyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini de karşılıksız destekliyoruz. Herhangi bir pazarlığın içerisinde değiliz, bir beklenti içerisinde bulunmuyoruz.

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