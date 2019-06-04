26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8541
  • 6,5878
  • 249.375
  • 90.345
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Bahçeli'den Pençe Harekatı açıklaması: Sonuç hayırlı olacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Pençe Harekatı'nın Kandil ve çevresine atıldığını söyleyen Bahçeli, 'Bu pençe kartal pençesi gibi güçlü bir pençedir. Sonuç hayırlı olacak' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

"Şehitlerimiz var, Türkiye hüzünlü bir bayram yaşamıştır." diyen Bahçeli, "Seçimlere 19 gün var, karşılıklı saygı içerisinde gerilim yaratmadan 23 Haziran seçimlerini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Sonuç ne olursa olsun, Türkiye'nin geleceği açısından bir adım olarak görülmeli. İnşallah İstanbul seçimleri hayırlara vesile olacaktır." açıklamasında bulundu.
 
MHP'nin İstanbul'da 'Hemşeri harekatı' adı altında başlattığı çalışmalar sürdürdüğünü belirten MHP lideri Bahçeli, "Yeni bir birlik şuuru ortaya çıkmıştır. 19 gün içinde çalışmalarımız devam edecek ben de zaman zaman İstanbul'a giderek çalışmalara katılacağım" dedi.
 
PENÇE HAREKATI
 
Irak kuzeyinde düzenlenen Pençe Harekatı'na değinen Bahçeli, "Pençe Kandil ve çevresine atılmıştır. Bu pençe kartal pençesi gibi güçlü bir pençedir. Sonuç hayırlı olacak" dedi.
 
YSK KARARINA TEPKİ
 
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart'ta görev alan ve haklarında soruşturma olan ilçe seçim kurulu başkanları ile diğer yetkililerin 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimlerinde görev almaları kararı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye soruldu.
 
Bayram namazı çıkışında konuşan Bahçeli Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim kurulu başkanları ile diğer yetkililerle ilgili aldığı karara ilişkin, "Bu tür davranışların anlaşılması zordur. Hangi anayasal kurum olursa olsun bu tür davranışlarla Türk milleti muhatap edilmektedir. Soruşturmaya muhatap olanların haklılığı ya da haksızlığı belirlenmeden 'gelin seçimi bareber yapıyoruz' demek, siyaseten tartışılır. 19 gün bu tartışılacak, tadı tuzu kalmıyor..." dedi.

Başkan Erdoğan´dan Ramazan Bayramı mesajı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

"23 Haziran'da da İstanbul bayramı var"

'23 Haziran'da da İstanbul bayramı var'

Veterinerlere zorunlu  ‘kısırlaştırma’ kotası

Veterinerlere zorunlu  ‘kısırlaştırma’ kotası

ABD'de helikopter düştü: 3 ölü

ABD'de helikopter düştü: 3 ölü

Manisa'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Manisa'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Gelin, Türkiye’yi birlikte büyütelim   

Gelin, Türkiye’yi birlikte büyütelim   

Sudan'da ordu birliklerinin göstericilere müdahalesinde en az 35 kişi öldü

Sudan'da ordu birliklerinin göstericilere müdahalesinde en az 35 kişi öldü

Benzinde indirim müjdesi: Yürürlüğe girdi

Benzinde indirim müjdesi: Yürürlüğe girdi

'Bu seçimleri oldu bittiye getirenlere fırsat vermeyeceğiz'

'Bu seçimleri oldu bittiye getirenlere fırsat vermeyeceğiz'
 

POPÜLER HABERLER

Acemi sürücü kaldırımda oturan iki kadını böyle öldürdü

Acemi sürücü kaldırımda oturan iki kadını böyle öldürdü

Bayram namazı saat kaçta? 2019 bayram namazı vakitleri!

Bayram namazı saat kaçta? 2019 bayram namazı vakitleri!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA