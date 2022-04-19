Bahçeli'den Pençe Kilit Harekatı destek: Terörün kökü kazınacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

* Küresel ekonomik faaliyet tarihin hiçbir döneminde bugünkü ölçekteki gibi artmadı. Ne var ki yaygın ekonomik yıkımlar hiçbir zaman bugünkü gibi tehlikeli bir eşiğe dayanmadı.

* Küresel enflasyonun tırmanışı her ülkenin ortak sancısıdır.

* (Mescid-i Aksa'ya saldırı) İsrail haksız saldırılarından vazgeçmeli. Kabul edilemez. Ateşle oynamaktır. Orantısız saldırıları, şiddet sahnelerini ve eylemleri kınıyoruz.

* (Siyasette sığınmacı tartışması) Bu sorun istismara çanak tutmadan çözülmeli. Türk milleti her zaman mazlumun yanındadır. Düzensiz göç sorunu soğukkanlı şekilde analiz edilmeli. Demografik istikbalimizi düşünmek zorundayız. Suriyeli sığınmacıları bahane eden provokatörler devrede. Oyun sinsidir, tehlike kol gezmektedir. Türkiye'de geçici koruma statüsünde bulunuyorken asayişi kim bozuyorsa gözünün yaşına bakılmadan sınır dışı edilmelidir. Türkiye, onun bunun elinde oyuncak olamayacaktır. Türkiye'de hakim irade Türk milletidir. Düzensiz göç adı konmamış bir istiladır.

* (Rusya-Ukrayna savaşı) Türkiye ateşkes ve barış ortamının yeşermesi için mücadelesini sürdürmektedir.

* ABD Dışişleri Bakanlığının yayımladığı 2021 Yılı İnsan Hakları Raporu bizim nezdimizde yok hükmündedir. Yırtılıp atılacak kağıt parçasıdır.

* (Kuzey Irak'ta Pençe Kilit Harekatı) Bu harekatı yürekten destekliyoruz. Terörün kökü kazınacaktır. Türkiye bu rezaletten kurtulacaktır. Bunun başka alternatifi yoktur.

* Günü geldiğinde ABD'nin gözetim ve denetiminde bulunan Gülen haini de ölmeden Türk mahkemeleri önüne yaka paça çıkarılacak, hafızalardan asla silinmeyen ihanetin hesabını birer birer verecektir.

* (Millet İttifakı) 7 partinin sadece güçlendirilmiş parlamenter sistem geçişi için bir araya geldikleri, mevsimlik siyaset yaptıkları anlaşılmaktadır.

* Zillet İttifakı köşeye sıkıştı, çare de arasalar nafiledir. Çuvallamaları ve duvara toslamaları kaçınılmazdır.

* Zillet İttifakı henüz adayını bile bulamamıştır. Kimi çıkarırsanız çıkarın mutlak son değişmeyecektir.