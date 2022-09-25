Bahçeli'den sert eleştiri: Kılıçdaroğlu bu yetkiyi kimden alıyorsun?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" mitinginde konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

-Çizilecek sınırımız, terk edilecek ilimiz, bölünecek ve paylaşılacak vatanımız, susacak ezanımız yok. Hainler ve haşhaşiler boşuna heves etmesin. Susacak ezanımız yok, inecek bayrağımız yok.

-Çok çalışacağız hiçbir bahaneye sığınmadan geceyi gündüze katacağız. Türkiye'yi büyüteceğiz. Milli birlik ve dayanışmamızı daha da büyüteceğiz.

"ADAYIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR"

-Varsın birileri köhne Cumhurbaşkanı adaylarını arasın, bizim adayımız belli kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır.

-İster Bıden'ı alsınlar yanlarına, ister Pelosi'yi verelim refaketlerine. Yetmedi FETÖ'den yardım dilensinler.

KILIÇDAROĞLU'NA ZOR SORULAR

-Ey Kılıçdaroğlu, bu yetkiyi nereden alıyorsunuz? Ceza evinde bulunan bir terör suçlusunu nasıl dışarıya çıkaracaksınız? Demirtaş, hain değil mi? Osman Kavala bir casus değil mi? HDP'ye bakanlık sözü veren kimlerdir? Zillet ittifakının başını çeken CHP bu ittifakın tam ortasında değil mi?

-Kılıçdaroğlu açıklasın. İmralı canisinin serbest kalmasını diğer ittifak ortaklarıyla konuştu mu? Böyle bir gizli ajandaları var mı? Maalesef ve aleni şekilde görünüyor ki CHP yönetimi PKK ile sadece ittifak halinde değil, bu bölücü ve cani örgütün yedeği haline gelmiştir.

-Sayın Kılıçdaroğlu, barışmayı planladığın kimdir? Kucaklaşmayı hayal ettiğin kimlerdir? Barışacağız mesajını PKK ile müzakere olarak mı görüyorsun? Kılıçdaroğlu afiş önünde paylaştığın fotoğraf vatan haini Demirtaş'a 'Seninleyim mesajıdır'.

-Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge yoktur. Oldurmaya çalışanların hali perişandır.

BAHÇELİ'DEN 6'LI MASAYA SERT TEPKİ

-Bu masa fitne masası, suç masası, kumar masası, cehalet masası, zillet masasıdır. Terörle mücadeleye hayır diyen bunlardır, İHA'ya, SİHA'ya karşı çıkan bunlardır.

-"O Biden ise ben de Erdoğan'ım" diyen irade, bizim Cumhurbaşkanı adayımızdır.